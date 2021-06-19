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Лед тронулся

  • Телеграм-канал «Серпом По»
  • 19.06.2021, 14:28
  • 1,236
Лед тронулся
Фото: ТАСС

Чистая работа, идиотская выдумка!

По России пошла-поехала вакцинная обязаловка. Как «инициатива с мест». При молчании Кремля.

Между тем, в решении властей ряда регионов страны ввести обязательную вакцинацию от ковида, есть один показательный момент.

Предлагается сделать обязательной вакцинацию работников здравоохранения.

То есть людей, которые в силу своего медицинского образования должны были бы не просто давно от ковида вакцинироваться, но и служить примером добровольности для других граждан.

Зачем же здесь обязаловка, когда среди медработников вакцинация должна была давать 100% результат? За вычетом, разумеется, людей с противопоказаниями.

Как же нужно было «продвигать» российские вакцины внутри страны, чтобы в итоге дойти до принудительной вакцинации медработников? Даже с ними, похоже, не удалось найти общего языка.

«Чистая работа! Идиотская выдумка!» - говорил Остап Бендер. Это про чудаков, управляющих Россией.

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