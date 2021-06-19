Лед тронулся
- Телеграм-канал «Серпом По»
- 19.06.2021, 14:28
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Чистая работа, идиотская выдумка!
По России пошла-поехала вакцинная обязаловка. Как «инициатива с мест». При молчании Кремля.
Между тем, в решении властей ряда регионов страны ввести обязательную вакцинацию от ковида, есть один показательный момент.
Предлагается сделать обязательной вакцинацию работников здравоохранения.
То есть людей, которые в силу своего медицинского образования должны были бы не просто давно от ковида вакцинироваться, но и служить примером добровольности для других граждан.
Зачем же здесь обязаловка, когда среди медработников вакцинация должна была давать 100% результат? За вычетом, разумеется, людей с противопоказаниями.
Как же нужно было «продвигать» российские вакцины внутри страны, чтобы в итоге дойти до принудительной вакцинации медработников? Даже с ними, похоже, не удалось найти общего языка.
«Чистая работа! Идиотская выдумка!» - говорил Остап Бендер. Это про чудаков, управляющих Россией.
Телеграм-канал «Серпом По»