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Певицу МакSим в РФ ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ

  • 19.06.2021, 14:58
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Певицу МакSим в РФ ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ

У певицы наблюдается поражение 40% легких.

Российская певица Марина Абросимова, известная как МакSим, подключена к аппарату ИВЛ в больнице, ее ввели в искусственную кому. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя певицы.

15 июня МакSим в своем инстаграме сообщила, что у нее появились симптомы простуды и поднялась температура, после чего ее госпитализировали. «На данный момент поражение легких от 40 процентов, подтвержденного теста на Ковид у меня нет, врачи говорят пневмония», — написала тогда Абросимова.

Представитель певицы 19 июня сообщил, что тесты Абросимовой на коронавирус до сих пор показывают отрицательный результат. «Врач дает достаточно позитивный прогноз, то есть это [подключение к ИВЛ] вынужденно было сделано для того, чтобы не возникло кислородного голодания, поэтому сейчас все силы идут на то, чтобы прочистить легкие, соответственно постепенно будут выводить из комы и смотреть, как она реагирует на лечение», — сказала представитель МакSим.

Певица сообщала, что выступала на концерте в Казани 12 июня с температурой 39. Выступление, которое должно было состояться 19 июня в Удмуртии, отменили. Марине Абросимовой 38 лет, она занимается музыкой с конца 1990-х, а первый альбом выпустила в 2006 году.

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