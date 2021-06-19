«Сохранности вкладов в Беларуси осталось на неделю» 19.06.2021, 15:13

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Режим заходит на очередной девальвационный круг.

Главарь хунты посетил 2-ю детскую больницу. Запала по-прежнему нет. Стенд-ап получился коротким и совсем не эмоциональным. Тем не менее, это не мешает нести чушь. Синепалый террорист заявил о том, что перестанет принимать самолеты, которые летят над Украиной, в отместку за то, что Украина закрыла свое пространство для белорусских самолетов, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Угроза хорошая, но дело в том, что украинские самолеты в Беларусь перестали летать. А значит, угроза адресована Турции, ОАЭ и Израилю, которые все еще летают в Минск, но теперь будут вынуждены облетать Украину для того, чтобы иметь возможность попасть в Беларусь. Л – логика. Тут кстати будет вспомнить, что под санкции попала и «Белаэронавигация», которая зарабатывает на транзите по белорусской части неба десятки миллионов долларов. Лучше бы главарь подумал над этой проблемой, которая в полный рост станет в понедельник.

А пока напомним, что Турция одна из немногих стран, которая пока снимает телефонную трубку, когда раздается звонок из Минска. Но чем ближе к концу, тем больше дичи будет творить хунта.

Поэтому возвращаемся к инсайду, который публиковали в начале недели про подготовку хунты к изъятию валютных вкладов. Коллеги из Нацбанка предоставили Латушко реальные цифры. Нацбанк занижает инфляцию (15%, а не 9%), но при этом завышает данные по депозитам граждан (в два раза) и золото-валютным резервам (не 7,7 млрд, а 6 млрд). Наши источники подтверждают эту информацию. Кажется, Каллаур все же не успел сбежать с корабля, чтобы не зашквариться.

Хунта заходит на очередной девальвационный круг, а это значит, что вновь можно воспользоваться старой-доброй стратегией инвестирования, которая, по признанию, Каллаура, обеспечила ему доходность на 70 процентов выше, чем для валютных вкладов. Вангуем, что в этот раз процент может быть выше.

По информации «Ника и Майка», хунта продолжает искать возможность напечатать облигации, которые можно будет выдать людям вместо честно заработанных валютных вкладов.

От себя добавим, что секторальные санкции против финансового блока хунты могут стать тем триггером, который отправит загребущую руку хунты в депозиты граждан в банках. Если что, то средства из ячеек «Белгазпромбанка» так никто и не вернул. Опыт есть.

А напоследок грабить будут в открытую. Терять уже нечего. Бизнеса и сохранности вкладов в Беларуси осталось на неделю. Пора спасать то, что осталось.

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