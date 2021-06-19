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Минобороны Украины развенчало фейк, который запустила РФ

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  • 19.06.2021, 15:56
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Минобороны Украины развенчало фейк, который запустила РФ

Андрей Таран подчеркнул, что Россия ведет войну против Украины на всех фронтах, в том числе информационном.

В Министерстве обороны Украины прокомментировали вчерашний фейк о том, что США якобы приостановили предоставление военной помощи для Украины. Глава ведомства Андрей Таран назвал это одним из проявлений информационной войны России, пишет liga.net.

"Неудивительно, когда так называемые "СМИ" государства-агрессора отрабатывают задания по информационным операциям. Они являются неприкрытым оружием военной машины РФ", – подчеркнул Таран, отметив, что на провокации повелся и ряд украинских медиа, не проверив "содержание и источники такого рода инфовбросов".

Министр напомнил, что "Россия ведет войну против нас на всех фронтах, в том числе информационном".

Сейчас Минобороны реализовывает второй этап оборонной реформы, тесно сотрудничая при этом с международными партнерами – в первую очередь, с США, отметил Таран.

11 июня 2021 года стало известно, что США предоставили второй пакет на $150 млн. Он не включает в себя летальное оружие, кроме вооруженных патрульных катеров Mark VI.

18 июня в СМИ появилась информация, что США якобы приостановили выделение Украине военной помощи на $100 млн, включая оружие.

В Белом доме эту информацию опровергли, назвав слухи "нонсенсом".

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