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Планы Таракана на этот год, которым не суждено сбыться

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  • 19.06.2021, 16:28
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Планы Таракана на этот год, которым не суждено сбыться

Лукашенко оказался у разбитого корыта.

От 2021-го Лукашенко ожидал совсем другого, но вместо этого правитель оказался у разбитого корыта.

«Салідарнасць» перечисляет некоторые его планы, которым уже не суждено сбыться.

Минск – столица США

Два года назад на церемонии открытия легкоатлетического матча Европа — США Лукашенко выступил с предложением провести его в Минске и в 2021-м. А также выразил надежду, что на него приедет Дональд Трамп.

Но и одиозный политик переизбраться не смог, и самого Лукашенко ряд стран не признает. О масштабных международных соревнованиях в Беларуси в 2021 году никто и не помышляет.

«Я обещаю вам, что через два года Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки», — говорил правитель.

Вместо этого Беларусь оказалась под разного рода санкциями США.

Визит в Латвию

Когда весной прошлого года визит правителя Беларуси в Латвию сорвался из-за пандемии коронавируса, он, наверняка, думал, что это дело поправимое.

Но в августе – после известных событий в Беларуси – литовские чиновники сказали, что визит Таракана «снят с повестки дня».

Командировка Лукашенко могла состояться в этом году с появлением вакцины от коронавируса. Но вместо этого он увидел, как мэр Риги заменил красно-зеленый флаг на бело-красно-белый. Страны выслали посольства друг друга.

Один из лучших чемпионатов мира по хоккею в истории

Кстати, вместе с Латвией Беларусь в этом году должна была провести чемпионат мира по хоккею. Лукашенко очень его ждал и обещал президенту ИИХФ Рене Фазелю:

— Вы можете не сомневаться, вместе с нашими соседями мы на достойном уровне проведем этот чемпионат. Это будет один из лучших чемпионатов мира. Я вам это твердо обещаю.

Но обещание оказалось невыполненным: представители европейских команд отказались ехать в Минск, где идут политические репрессии, в том числе против спортсменов.

Чемпионат мира по хоккею – не единственный междунароный турнир, проведение которого было отменено в Беларуси. К тому же руководство Национального олимпийского комитета попало под санкции МОК.

Экономика начнет прирастать среднемировыми темпами

Летом прошлого года Лукашенко уверял:

– Текущие трудности решим, но с 2021 года надо прирастать среднемировыми темпами. Иного не дано.

Серднемировые темпы прироста экономики – это рост около 3-5% в год. Но даже это довольно скромная цифра в Беларуси наверняка не будет достигнута. Действия белорусских властей обернулись западными санкциями и разрывом экономических отношений. Причем они будут еще усиливаться.

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