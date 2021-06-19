закрыть
19 июня 2021, суббота, 20:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сенсация на Евро-2020: сборная Франции не смогла победить Венгрию

  • 19.06.2021, 18:32
  • 2,464
Сенсация на Евро-2020: сборная Франции не смогла победить Венгрию

Команды между собой не смогли определить сильнейшего.

Второй тур Евро-2020 в группе F начался матчем между сборными Венгрии и Франции. "Пушкаш Арена" в Будапеште была полностью заполнена болельщиками, которые горячо поддерживали хозяев поля, пишет «Униан» .

Франция хоть и больше владела мячом и создавала чаще моменты, но первыми открыли счет в игре именно венгры. В одной из контратак Аттила Фиола протащил мяч вперед и мощным ударом в ближний угол ворот "расстрелял" Уго Льориса. 31-летнему левому защитнику Венгрии удалось действительно безумное соло.

Во втором тайме французы сравняли счет на 66-й минуте. Льорис выбил мяч далеко вперед, Килиан Мбаппе смог зацепиться за мяч и на дриблинге ворваться в штрафную. 22-летний бомбардир прострелил, а Антуан Гризманн смог воспользоваться суматохой в штрафной и восстановить паритет. Это было последнее взятие ворот в матче.

Венгрия - Франция — 1:1

Голы: Фиола, 45+2 - Гризманн, 66

Венгрия: Гулачи, А. Салаи, Орбан, Ботка, Фиола, Шефер (Чери, 76), Надь, Кляйнхайслер (Ловренчич, 84), Е. Шоллои, А. Салаи (Николич, 27)

Франция: Льорис, Динь, Кимпембе, Варан, Павар, Канте, Рабио (Дембеле, 57, Лемар, 87), Погба (Толиссо, 76), Гризманн, Мбаппе, Бензема (Жиру, 76)

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин