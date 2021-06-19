Цивилизационный разлом 1 Вадим Зайдман

19.06.2021, 18:51

2,722

Фото: Getty Images

Путинский режим давно перестал быть внутренней российской проблемой.

Александр Скобов в своей заметке пишет об опасности ошибки, которую допускают западные политики, лидеры Свободного мира, разделяя китайскую и российскую угрозы, а, выбирая, какой угрозой следует заняться в первую очередь, многие отдают приоритет Китаю, потому что Китай, по их мнению, представляет угрозу большую. А некоторые так даже рассчитывают столкнуть Россию с Китаем, используя противоречия между ними.

Скобов справедливо указывает на то, что "Путинская Россия и Континентальный Китай сегодня – одно целое. А если точнее, путинская Россия – это таран Континентального Китая, разрушающий систему международно-правовых правил и ограничений".

Примерно об этом же пишет и Виталий Портников: "И вряд ли Байден прав, делая ставку на то, что Путин опасается Китая. Нет, современный Китай – естественный союзник Путина просто потому, что это пример торжества авторитаризма. Путин боится не Китая. Он боится демократии. Потому что демократия – это и есть его „кащеева смерть“. Это то, что привело бы Россию к процветанию, а Путина – на скамью подсудимых".

Противоречия между Россией и Китаем ничто по сравнению с глобальным цивилизационным разломом между путинской Россией и коммунистическим Китаем с одной стороны – и Свободным миром с другой. В противостоянии Свободному миру Россия и Китай выступают единым фронтом, если и не как близнецы, то уж как братья точно.

Но определиться, кем в первую очередь следует заняться – Россией или Китаем – всё же необходимо. Скобов считает, что Западу, прежде всего, следует заняться Россией, по той простой причине, что ее, с "полутора процентами мирового ВВП", проще одолеть: "Правильнее ставить вопрос не о том, который из двух монстров более опасен, а о том, которого из них проще, быстрее и менее затратно сокрушить. Очевидно, что слабейшее звено в этой паре на сегодняшний день – путинская Россия".

Тут я не согласен, вопрос, который из двух монстров более опасен – важный, и именно здесь США и в целом Запад допускают фундаментальную ошибку, считая главной опасностью Китай.

Скобов прав в том, что Западу сначала нужно заняться Россией, но в первую очередь не по той причине, что ее проще сокрушить (хотя и поэтому тоже), – а потому, что именно она в этой связке – Россия – Китай – представляет собой наибольшую мировую угрозу, несмотря на свое ничтожное ВВП. Такой на первый взгляд парадокс.

Китай, по крайней мере, на данном этапе, не представляет собой политическую угрозу миру – он не устраивает международных авантюр, не взламывает мировой порядок, не убивает людей по всему миру. Китай – угроза скорее экономического характера (а с некоторых пор и эпидемиологического – об этом ниже). А вот Россия с ее совсем свихнувшимся гребцом на галерах, да еще и с ядерной заточкой в руках – угроза самому существованию человечества.

Россия – это недодержава. Бензоколонка Запада. Только у США ВВП в 20 раз больше российского, давно не задушил экономически эту недодержаву, которая, замечу, убила уже по всему миру десятки тысяч людей, не говоря уже о самих россиянах, и убивать продолжает.

Запад, прежде всего, должен, наконец, осознать, что именно Россия является главной мировой угрозой – не Иран, не КНДР, и даже не Китай. И решить, наконец, эту проблему – тем более, как выясняется, при таком ее ВВП это сделать не так уж трудно – было бы желание.

В который раз повторюсь, отвечая тем, кто пеняет мне – а почему это Запад должен решать ваши проблемы? Не буду, так и быть, вспоминать об идеалах демократии и свободы, на которых зиждется современный Запад. Не буду, тем более, вспоминать о таких меркантильных вещах, как международные договоры, и, в частности, Будапештский меморандум. Запад должен решить проблему государственного террористического режима Путина не ради россиян, взятых путинской группировкой в заложники, не ради Украины, Грузии или Сирии – а, прежде всего, ради самого себя, ради собственной безопасности. Потому что путинский режим давно перестал быть внутренней российской проблемой, даже проблемой Украины, Грузии или Сирии – а проблемой общемировой.

Бандиты, захватившие власть в государстве и само государство сделавшие орудием своих преступлений; безумец во главе ядерной державы, пусть даже с трижды ничтожной и нищей экономикой – что может быть опаснее для судеб мира? Может быть, страной еще более тем опасной, что нищей.

Стыдно и позорно, что Запад со всем своим огромным ВВП давно не разобрался с этим режимом с его ничтожным как экономическим ВВП, так и не менее ничтожным плюгавым карликом ВВП, и позволяет ему уже столько лет терроризировать весь честной мир – вместо того, чтоб прихлопнуть его, как муху.

*

Решать проблему Китая тоже, конечно, необходимо. Прежде всего, потому, что он тоже может представлять определенную угрозу миру, даже тогда, когда, возможно, не отдает себе в этом отчет и того не желает. Характерный и недавний тому пример – история с ковидом.

Независимо от природы его возникновения – искусственной или естественной, в уханьском институте или на рынке – главная вина китайских коммунистов состоит в том, что они на самом начальном этапе распространения "короны", когда специалисты уже знали, что она передается от человека к человеку, жестко купировали информацию об этом, запретив вирусологам говорить правду, и обманывая даже ВОЗ, заверяя ее доверчивого директора Тедроса Гебреисуса, что никакой опасности нет, от человека к человеку вирус не передается. Время, когда можно было еще локализовать эту заразу и не дать ей вырваться из Ухани, было потеряно. Вина китайского коммунистического режима в возникновении пандемии, в результате которой уже умерли сотни тысяч людей во всем мире, – очевидна и неизбывна.

Никакая диктатура в современном глобальном мире, где все взаимосвязано и переплетено, не может, по определению, быть внутренней проблемой данной страны. Любая диктатура в 21-м веке анахронична и потенциально представляют угрозу Свободному миру.

Вадим Зайдман, kasparov.ru

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».