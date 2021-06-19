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Медики назвали пять продуктов, от которых стоит отказаться в жару

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  • 19.06.2021, 19:01
  • 5,448
Медики назвали пять продуктов, от которых стоит отказаться в жару

Один из таких продуктов — эклеры.

Какие продукты быстро портятся в жаркую погоду и могут стать причиной отравления, рассказала vgr.by врач Валентина Калач.

1. Эклеры или булочки с кремом

Нужно быть начеку и помнить: вся выпечка, которая приготовлена с использованием сливочного, масляного или белкового крема, может испортиться за час. Поэтому никаких пирожных в дорогу и тортов в качестве гостинца. Покупайте только те изделия, которые были сделаны сегодня и ешьте их как можно быстрее.

2. Рыба

Это тот продукт, из-за которого чаще всего случаются отравления. Поэтому о том, чтобы купить копченую, вяленую или свежую рыбу на рынке, даже не может быть и речи. Приобретайте ее только в магазине и внимательно рассмотрите, прежде чем купить. У свежей рыбы, не должны быть мутные глаза, темные жабры и отслаивающаяся чешуя. А вот сухая должна быть по-настоящему сухой.

3. Творог

Молочные продукты летом портятся очень быстро. Особенно бактерии размножаются в твороге. Будьте внимательны, когда покупаете его на рынке, а вот в магазине берите смело, только изучите дату изготовления.

4. Раки

Не покупайте вареные раки — только живые и только естественного цвета с поджатым хвостом. Все остальные могут быть опасны для вашего здоровья.

5. Яйца

Внимательно выбирайте сырые яйца как на рынке, так и в магазине. Они имеют свойство терять качество в жару, летом их срок годности значительно сокращается. Обращайте внимание на дату, стоящую на яйцах, и поколачивайте. Свежие яйца не колотятся.

Важно! Обращайте внимание на сроки годности и условия хранения и правильно сохраняйте продукты.

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