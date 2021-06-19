Евро-2020: календарь и результаты всех матчей турнира 19.06.2021, 19:45

Турнир будет идти до 11 июля.

Zn.ua представляет вашему вниманию полное расписание всех матчей Евро-2020.

Все группы, положение команд на Евро-2020.

Группа A

11 июня, Турция – Италия - 0:3 (Рим)

Голы: Демираль, 53 (автогол), Иммобиле, 66, Инсинье, 79.

12 июня, Уэльс – Швейцария - 1:1 (Баку)

Голы: Мур, 74 – Эмболо, 49.

16 июня, Турция – Уэльс - 0:2 (Баку)

Голы: Рэмси, 42, Робертс, 90.

16 июня, Италия – Швейцария - 3:0 (Рим)

Голы: Локателли, 26, 51, Иммобиле, 88.

20 июня, Италия – Уэльс (19:00, Рим)

20 июня, Швейцария – Турция (19:00, Баку)

Группа B

12 июня, Дания – Финляндия - 0:1 (Копенгаген)

Гол: Похьянпало, 60.

12 июня, Бельгия – Россия - 3:0 (Санкт-Петербург)

Голы: Лукаку, 10, 88, Менье, 34.

16 июня, Финляндия – Россия - 0:1 (Санкт-Петербург)

Гол: Миранчук, 45+2.

17 июня, Дания – Бельгия - 1:2 (Копенгаген)

Голы: Поульсен, 2 - Т. Азар, 55, де Брюйне, 70.

21 июня, Россия – Дания (22:00, Копенгаген)

21 июня, Финляндия – Бельгия (22:00, Санкт-Петербург)

Группа C

13 июня, Австрия – Северная Македония - 3:1 (Бухарест)

Голы: Лайнер, 18, Грегорич, 78, Арнаутович, 89 - Пандев, 28

13 июня, Нидерланды – Украина - 2:3 (Амстердам)

Голы: Вейналдум, 52, Вегхорст, 59, Дюмфрис, 85 - Ярмоленко, 75, Яремчук, 79

17 июня, Украина – Северная Македония - 2:1 (Бухарест)

Голы: Ярмоленко, 29, Яремчук, 34 – Алиоски, 57.

17 июня, Нидерланды – Австрия - 2:0 (Амстердам)

Голы: Депай, 11 Думфрис, 67 (с пенальти).

21 июня, Северная Македония – Нидерланды (19:00, Амстердам)

21 июня, Украина – Австрия (19:00, Бухарест)

Группа D

13 июня, Англия – Хорватия - 1:0 (Лондон)

Гол: Стерлинг, 57

14 июня, Шотландия – Чехия - 0:2 (Глазго)

Голы: Шик, 42, 52

18 июня, Хорватия – Чехия - 1:1 (Глазго)

Голы: Перишич, 47 - Шик, 37 (c пенальти)

18 июня, Англия – Шотландия - 0:0 (Лондон)

22 июня, Чехия – Англия (22:00, Лондон)

22 июня, Хорватия – Шотландия (22:00, Глазго)

Группа E

14 июня, Польша – Словакия - 1:2 (Санкт-Петербург)

Голы: Линетти, 46 - Щесны, 18 (автогол), Шкриньяр, 69

14 июня, Испания – Швеция - 0:0 (Севилья)

18 июня, Швеция – Словакия - 1:0 (Санкт-Петербург)

Гол: Форсберг, 77 (с пенальти)

19 июня, Испания – Польша (22:00, Севилья)

23 июня, Словакия – Испания (19:00, Севилья)

23 июня, Швеция – Польша (19:00, Санкт-Петербург)

Группа F

15 июня, Венгрия – Португалия - 0:3 (Будапешт)

Голы: Геррейру, 84, Роналду, 87 (с пенальти), 90+2.

15 июня, Франция – Германия - 1:0 (Мюнхен)

Гол: Хуммельс, 20 (автогол)

19 июня, Венгрия – Франция - 1:1 (Будапешт)

Голы: Фиола, 45+2 - Гризманн, 66

19 июня, Португалия – Германия (19:00, Мюнхен)

23 июня, Германия – Венгрия (22:00, Мюнхен)

23 июня, Португалия – Франция (22:00, Будапешт)

1/8 финала

26 июня, 2-я команда группы А – 2-я команда группы B (19:00, Амстердам)

26 июня, 1-я команда группы А – 2-я команда группы C (22:00, Лондон)

27 июня, 1-я команда группы C – 3-я команда группы D/E/F (19:00, Будапешт)

27 июня, 1-я команда группы B – 3-я команда группы A/D/E/F (22:00, Севилья)

28 июня, 2-я команда группы D – 2-я команда группы E (19:00, Копенгаген)

28 июня, 1-я команда группы F – 3-я команда группы A/B/C (22:00, Бухарест)

29 июня, 1-я команда группы D – 2-я команда группы F (19:00, Лондон)

29 июня, 1-я команда группы E – 3-я команда группы A/B/C/D (22:00, Глазго)

1/4 финала

2 июля, 1-й четвертьфинал: победитель матча 6 – победитель матча 5 (19:00, Санкт-Петербург)

2 июля, 2-й четвертьфинал: победитель матча 4 – победитель матча 2 (22:00, Мюнхен)

3 июля, 3-й четвертьфинал: победитель матча 1 – победитель матча 3 (19:00, Баку)

3 июля, 4-й четвертьфинал: победитель матча 8 – победитель матча 7 (22:00, Рим)

1/2 финала

6 июля, 1-й полуфинал: победитель четвертьфинала 2 – победитель четвертьфинала 1 (22:00, Лондон)

7 июля, 2-й полуфинал: победитель четвертьфинала 4 – победитель четвертьфинала 3 (22:00, Лондон)

Финал

11 июля: победитель полуфинала 1 – победитель полуфинала 2 (22:00, Лондон)

Напомним, что впервые в 60-летней истории чемпионата Европы финальный турнир пройдет по всему континенту. Поединки пройдут в Лондоне, Мюнхене, Севилье, Санкт-Петербурге, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Будапеште, Глазго и Амстердаме.

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