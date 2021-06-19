Ученые разгадали загадку древних каменных фигур в Турции 2 19.06.2021, 19:54

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Фигуры, которым 3200 лет, вырезаны на стенах из известняка в святилище Язылыкая.

Скальное святилище Язылыкая в центральной Турции, примерно в 100 милях от Анкары, было открыто французским историком и археологом Шарлем Тексье в 1834 году, пишет сайт vokrugsveta.ua .

Более 90 фигур — богов, животных и монстров – были вырезаны из известняковой породы в двух комнатах в 13 веке до нашей эры, а перед ними был воздвигнут храм.

Святилище, внесенное в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО, долгое время считалось важным местом для хеттов, но экспертам потребовалось почти 200 лет, чтобы понять, что на самом деле означают эти фигуры.

Хетты были древним анатолийским народом, империя которого находилась на территории современной Турции между 1600 и 1180 годами до нашей эры. Одомашнивание лошадей хеттами позволило им путешествовать на большие расстояния. Конфликт между хеттами и древними египтянами в конечном итоге привел к самому раннему зарегистрированному примеру мирного договора.

Хетты исповедовали политеистическую религию, в которой боги бури были особенно заметны.

На пике своего развития в середине 1300-х годов до нашей эры хетты правили большей частью Турции, а также большей частью Ближнего Востока и Верхней Месопетамии. Ветхий Завет несколько раз упоминает хеттов, в том числе в Книге Бытия.

В конце концов хетты были разбиты и ассимилированы ассирийцами к 1180 году до нашей эры, но некоторые их хеттских городов-государств просуществовали до восьмого века до нашей эры.

Международная группа исследователей определила, что рельефы представляют космос: Землю, небеса и подземный мир, и изображают основной миф творения хеттов, от хаоса к порядку. Подобно тому, как жизнь и смерть находятся в вечном цикле, рельеф также является хроникой прохождения дней, месяцев и времен года, как древний календарь.

В целом же, согласно новому исследованию, опубликованному в Journal of Skyscape Archeology, святилище было символическим представлением того, как хетты рассматривали космос.

На выступающей северной стене изображены богиня солнца Хебат и бог бури Тешуб, верховные божества хеттского пантеона. На восточной и западной стенах по обе стороны зала двумя процессиями маршируют меньшие божества.

Рельефы изображают различные уровни вселенной: подземный мир внизу, Земля в центре и небо вверху, а также самых важных божеств. Но они также передают циклические процессы обновления и возрождения, день и ночь, фазы Луны и времена года.

Процессия резных богов на западной стене делится на две группы: одна состоит из 12 фигур, а другая — 30. На восточной стене находится 17 божеств, но авторы статьи полагают, что изначально их было 19. Тогда число богов — 30, 12 и 19 — соответствовало бы лунному циклу и месяцам.

Маркеры под каждой линией богов должны были использоваться для отслеживания лунных дней, месяцев и третьего, 19-летнего цикла, т.н. цикла Метона, который был частью календарной коррекции. Хетты использовали последнюю процессию из 19 резных богов, чтобы решать, когда добавлять дополнительный месяц каждые 19 лет, чтобы идти в ногу с солнечным годом. Раньше считалось, что календари, использующие замысловатый цикл Метона, были изобретены на 700 лет позже.

Вся астрономическая информация была представлена таким образом, чтобы святыня полностью соответствовала выражению космического порядка согласно представлениям хеттской культуры.

Турецкие археологи уточнили возраст неолитического храма в Бонкуклу-Тарла в юго-восточной провинции Мардин. Данные радиоуглеродного анализа показали, что храму около 13 тысяч лет, что делает его древнейшим известным храмом в человеческой истории.

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