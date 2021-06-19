Медики дали шесть ценных советов, как пережить жару в городе 19.06.2021, 20:18

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Оптимальное время для прогулок в жаркие дни — до 11:00 и после 18:00.

Врач Каролина Дубровская рассказала «Минск-Новости» о том, как пережить жару в городе.

Много пейте

В жару нужно больше пить, но понемногу, по 100–150 мл прохладной воды. Выпив за раз 1,5 л жидкости, можете получить отек лица и ног.

Исключите очень холодные (вызывают усиленное потоотделение) и сладкие (вызывают жажду) напитки. Защитить организм от перегрева помогут минералка, свежевыжатые яблочный, грейпфрутовый, апельсиновый соки, разбавленные водой 1:1, зеленый чай, настои из мелиссы, липы, укропа. Прекрасно утоляют жажду хлебный квас, кефир, йогурт, айран.

Про газировку, кофе и спиртное лучше на время забыть — они приводят к обезвоживанию, усиливают тахикардию и повышают давление.

Пересмотрите рацион

В знойные дни лучше есть меньше и отдавать предпочтение легкой, низкокалорийной пище. На завтрак вместо бутербродов с колбасой сделайте овощной салат или творог. На обед наваристые супы замените окрошкой, свекольником, бульоном из постной говядины или курицы. На ужин приготовьте рыбу на парý и салат.

Откажитесь от жареного. Лучше включить в рацион больше кисломолочных продуктов. В жару отлично спасают водянистые овощи (огурцы, помидоры, кабачки), фрукты, ягоды и зелень. Всегда обращайте внимание на дату изготовления и сроки хранения продуктов: жара не прощает небрежности.

Не забывайте про водные процедуры

Несколько раз в день принимайте душ комнатной температуры. Утром и вечером — контрастный для улучшения теплообмена и сохранения энергии. В течение дня смачивайте влажной салфеткой лицо, шею, запястья, внутренние поверхности сгибов рук и коленей — за счет стимуляции биологически активных точек повышается устойчивость организма к жаре.

Если есть возможность, купайтесь в водоемах, плавайте в бассейне. Чтобы снизить усиленное потоотделение, можно принимать теплые, но не горячие ванны с отварами из иголок сосны, ели, хвоща, коры дуба.

Выбирайте время для прогулок

Старайтесь без необходимости не выходить на улицу с 12:00 до 17:00 — в пик жары. Лучше спасаться в душной квартире или офисе, чем быть на самом пекле. Оптимальное время для прогулок — до 11:00 и после 18:00, в том числе для детей. Не забывайте и о домашних животных — жара опасна и для них. Никогда не оставляйте питомцев в закрытой машине и не берите на пляж.

Носите свободную одежду

Брюки и рубашка из легкой натуральной ткани или льняное платье в пол сделают пребывание на солнце гораздо приятнее. Отдавайте предпочтение одежде свободного кроя светлых тонов. От любимых джинсов лучше на время отказаться: в них будет невыносимо жарко.

Выходя на улицу, защищайте кожу солнцезащитными кремами, глаза — очками. Надевайте головной убор и обувь на низком каблуке.

Делайте влажную уборку

Ежедневно протирайте во всех комнатах пол, так легче будет дышать. Если нет увлажнителя воздуха, несколько раз в день проходите по квартире с пульверизатором. Из-за жары не можете ночью уснуть — наполните ванну прохладной водой, размешайте в ней стакан липового отвара и 10–15 капель эвкалиптового масла, намочите пододеяльник и повесьте на балкон.

В жару внутренние органы работают с перенапряжением, мы избыточно потеем. При этом с жидкостью выводятся полезные соли и микроэлементы, что приводит к слабости мышц, в том числе сердечной. В горячем воздухе снижается количество кислорода, а значит, его меньше поступает в организм: артериальное давление неустойчиво.

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