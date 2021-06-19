У российской экспортной нефти Urals появился серьезный конкурент 19.06.2021, 20:29

Европейские страны отказываются от покупки российской нефти Urals.

Конкуренцию российской нефти Urals может составить норвежский сорт Johan Sverdrup, который добывается на одноименном месторождении в Северном море. Об этом заявил вице-президент агентства Argus Джеймс Гудер, пишет sprotyv.info.

«Полтора года эксплуатируется, но это самый крупный поток нефти — больше, чем Brent, больше, чем Forties. И, если мы добавим его в корзину датированного Brent, это будет означать серьезное повышение объемов» — заявил Гудер.

Эксперт подчеркнул, что сейчас европейские страны и так не очень активно покупают Urals.

Также он отметил, что если Johan Sverdrup, добыча которой пока составляет порядка 500 тыс. барр./сутки, будет включен в состав корзины Brent, стоимость контрактов на него будет выше, чем на российский сорт.

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