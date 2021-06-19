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Эксперт: Курс доллара продолжит рост и величина его зависит от новых санкций

  • 19.06.2021, 20:46
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Эксперт: Курс доллара продолжит рост и величина его зависит от новых санкций

Прогноз курса белорусского рубля на следующую неделю.

Курс доллара на БВФБ, скорее всего, продолжит рост, величина которого зависит от новых санкций, которые будут введены в отношении белорусских предприятий. Возможны резкие колебания курсов, пишет для belrynok.by эксперт Владимир Тарасов.

В понедельник 21 июня вероятно укрепление доллара на доли процента.

Как это ни странно, налоговый период на прошедшей неделе не помог белорусскому рублю, и доллар не подешевел, а подорожал, причем весьма существенно: на 1,4%, достигнув 18 июня 2,5153 рубля за доллар.

Средневзвешенный курс евро за неделю упал на 0,9%, составив18 июня 2,9964 рубля за евро,

А курс российского рубля увеличился на 0,6% – до 3,485 белорусского рубля за 100 российских.

Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля на прошедшей неделе увеличилась на 0,6%. А объем торгов иностранными валютами на бирже немного опустился: до 394,7 млн. рублей с 400,1 млн. рублей за предшествовавшую неделю.

Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют

Такая динамика стоимости валютной корзины и объема торгов указывает на превышение спроса на иностранную валюту над предложением, которое оказалось на крайне низком уровне, намного меньше обычного для середины месяца. То есть сократились как предложение, так и спрос на валюту.

Похоже, что на участников валютного рынка начала оказывать давление угроза введения новых санкций со стороны ЕС. Принят четвертый пакет санкций, в который попали 70 человек и 7 организаций из Беларуси. Он должен быть окончательно утвержден на встрече МИД ЕС 21 июня, после чего станет известно, что же в нем. По данным информационного агентства Reuters, предлагается, в частности, запретить покупку в Беларуси нефти, нефтепродуктов и калийных удобрений. Это грозит Беларуси серьезными неприятностями.

Кроме того, дополнительные санкции могут ввести и США, о чем 17 июня сообщила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Санкции могут значительно ухудшить ситуацию на валютном рынке, если действительно будут ведены ограничения в отношении белорусских нефтепродуктов и калийных удобрений.

В то же время, рубль может получить кратковременную поддержку 21-22 июня, когда завершается июньский период уплаты налогов. Тем не менее, в целом можно прогнозировать продолжение роста стоимости валютной корзины, которая может подорожать за неделю примерно на 0,5%.

Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю

В соответствие со сделанными выше прогнозами можно ожидать, что курс доллара на БВФБ вырастет, причем его подъем зависит от серьезности санкций, которые будут введены в отношении Беларуси со стороны ЕС. Если они будут касаться нефтепродуктов и калийных удобрений, доллар может подорожать на 1-2%. В противном случае рост курса, скорее всего, не превысит 1%.

Прогноз на понедельник 21 июня

В пятницу 18 июня курс доллара на Московской бирже поднялся примерно на 1% и достиг 72,85 рубля за доллар.

В то же время, курс евро на рынке форекс снизился примерно на 0,4% — до 1,1864 доллара.

Такая динамика курсов позволяет предположить, что на открытии торгов на БВФБ 21 июня курс доллара вырастет на доли процента, несмотря на возможное увеличение предложения валюты в связи с уплатой налогов.

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