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Активист «Европейской Беларуси» Дмитрий Козлов: Идем дальше!

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  • 19.06.2021, 20:57
  • 1,854
Активист «Европейской Беларуси» Дмитрий Козлов: Идем дальше!

Блогер написал письмо на волю.

Письмо от блогера и активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь», политзаключенного Дмитрия Козлова:

- День приговора как раз таки легкий, так как решение мы знали задолго до этого, и наконец все закончилось-, - цитирует письмо Дмитрия телеграм-канал СДЖ.

- На приговоре мы в последний раз все вместе увиделись в клетке, пришли журналисты, к остальным - родственники, ко мне же не пришел никто. Грустно как-то от этого, но, идем дальше!

Дмитрий Козлов, блогер YouTube-канала «Серый Кот», сирота. Блогерством увлекся в 2017 году, когда много людей выражали недовольство «тунеядским» декретом. Хотел рассказывать о разных темах, но «политика втянула».

Дмитрий активно участвовал в акциях протестов против интеграции с Россией зимой 2020 года. За участие, стримы и призывы к участию стал рекордсменом по количеству суток: тогда ему присудили 120 дней в заключении.

25 мая судья Ланчева Ирина вынесла приговор: 5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Давайте поддержим «Серого Кота» письмами.

Тюрьма №4, 212011, г. Могилев, ул. Крупской, 99А

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