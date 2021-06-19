Евро-2020: Германия в результативном матче победила Португалию
- 19.06.2021, 21:09
Завершился матч группы «F» на чемпионате Европы по футболу.
Сборная Германии не испытала проблем с командой Португалии (4:2), пишет pressball.by.
ПОРТУГАЛИЯ — ГЕРМАНИЯ — 2:4
Португалия: Патрисиу, Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру, Данилу, Карвалью (А.Силва, 58), Б.Силва (Санчеш, 46), Фернандеш (Моутинью, 64), Жота, Роналду.
Запасные: Лопеш, Руй Силва, Фонте, Рафа Силва, Гедеш, Невеш, Поте, Далот, Пальинья.
Германия: Нойер, Рюдигер, Гинтер, Хуммельс (Джан, 62), Киммих, Госенс (Хальстенберг, 62), Гюндоган, Кроос, Гнабри (Сане, 88), Хаверц (Горецка, 73), Мюллер.
Запасные: Лено, Трапп, Фолланд, Вернер, Зюле, Нойхаус, Кох, Гюнтер.
Голы: 1:0 — Роналду (12). 1:1 — Диаш (35, автогол). 1:2 — Геррейру (39, автогол). 1:3 — Хаверц (51). 1:4 — Госенс (60). 2:4 — Жота (67).
Предупреждения: Хаверц (66), Гинтер (77), Санчеш (90).