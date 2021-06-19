закрыть
19 июня 2021, суббота, 21:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Евро-2020: Германия в результативном матче победила Португалию

  • 19.06.2021, 21:09
Евро-2020: Германия в результативном матче победила Португалию

Завершился матч группы «F» на чемпионате Европы по футболу.

Сборная Германии не испытала проблем с командой Португалии (4:2), пишет pressball.by.

ПОРТУГАЛИЯ — ГЕРМАНИЯ — 2:4

Португалия: Патрисиу, Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру, Данилу, Карвалью (А.Силва, 58), Б.Силва (Санчеш, 46), Фернандеш (Моутинью, 64), Жота, Роналду.

Запасные: Лопеш, Руй Силва, Фонте, Рафа Силва, Гедеш, Невеш, Поте, Далот, Пальинья.

Германия: Нойер, Рюдигер, Гинтер, Хуммельс (Джан, 62), Киммих, Госенс (Хальстенберг, 62), Гюндоган, Кроос, Гнабри (Сане, 88), Хаверц (Горецка, 73), Мюллер.

Запасные: Лено, Трапп, Фолланд, Вернер, Зюле, Нойхаус, Кох, Гюнтер.

Голы: 1:0 — Роналду (12). 1:1 — Диаш (35, автогол). 1:2 — Геррейру (39, автогол). 1:3 — Хаверц (51). 1:4 — Госенс (60). 2:4 — Жота (67).

Предупреждения: Хаверц (66), Гинтер (77), Санчеш (90).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин