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Медики дали рекомендации по сну летом

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  • 19.06.2021, 21:32
  • 1,314
Медики дали рекомендации по сну летом

Специалисты обратили внимание на использование вентилятора во время сна.

Жаркая погода и вентиляторы часто идут рука об руку, и иногда это единственный способ отдохнуть от невыносимой жары. Однако, вентилятор может ухудшить состояние вашего здоровья. Использование вентилятора во время сна может привести к тому, что тело будет фактически нагреваться, а не терять тепло, пишет lenta.ua.

В очень жаркие и влажные дни, пот испаряется с кожи медленнее, чем обычно, а вентиляторы еще больше затрудняют потерю тепла телом из-за пота. Кроме того, может возникнуть аллергия, раздражение носовых пазух и сухость как в глазах, так и на коже.

Специалисты предупреждают о четырех симптомах, которые могут ухудшить сон с вентилятором .

Раздражение носовых пазух

Постоянный поток воздуха также имеет тенденцию сушить носовые проходы, что может повлиять на пазухи. Если сухость особенно велика, это может привести к тому, что ваше тело будет производить излишки слизи, чтобы попытаться компенсировать это. Тогда вы более восприимчивы к заложенности носа и головным болям в области носовых пазухах.

Боль в мышцах

Люди, которые спят, когда вентилятор дует прямо на них, могут просыпаться с жесткими или болезненными мышцами. Это связано с тем, что концентрированный прохладный воздух может вызвать напряжение в мышцах и судороги. Эта проблема особенно характерна для людей, которые спят с ним рядом лицом или шеей. Если вы просыпаетесь по утрам с болью в шее, это может быть из-за постоянного ветерка.

Сухая кожа

Постоянный поток воздуха на ваше тело может вызвать сухость кожи. Лосьоны и увлажняющие кремы помогут предотвратить это, но если ваша кожа слишком сухая, будьте осторожны и следите, чтобы не пересушить ее.

Также следует учитывать, что некоторые люди спят с частично открытыми глазами. Опять же, постоянный воздушный поток высушит глаза и может вызвать сильное раздражение. Особенно проблематично носить контактные линзы во время сна. Некоторые люди также спят с открытым ртом, и избыточный поток воздуха может пересушить их рот и горло.

Аллергические реакции

Когда вентилятор перемещает воздух по комнате, он вызывает потоки пыли и пыльцы, которые попадают в ваши носовые пазухи. Если вы склонны к аллергии, астме и сенной лихорадке, это может вызвать массу неприятностей. Также внимательно присмотритесь к своему вентилятору. Если он собирает пыль на лезвиях, эти частицы летят по воздуху каждый раз, когда вы включаете его.

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