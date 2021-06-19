Прощальная гастроль Таракана 4 19.06.2021, 21:46

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Режим настиг управленческий хаос.

Уровень управленческого хаоса, который настиг вертикаль режима, проиллюстрируем парой примеров, которые случились за последние пару дней, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

В Орше директором консервного завода назначен человек, который ранее попался «на бокале шампанского». Зовут его Максим Бакуров. Надо сказать, что за бокал шампанского в Беларуси не увольняют никого.

Очевидно, что прегрешения Бакурова гораздо серьезнее. Ник пока уточняет, на чем он попался. Но вообще любимая забава прикорытных чиновников и их родственников – прокатиться пьяным за рулем.

Недавно пьяным за рулем попался председатель Барановичского райисполкома и участник ВНС Полуян, за что был впоследствии отправлен на пенсию.

В любом случае запрет на назначение на руководящие должности тех, кто проштрафился, действует в течение пять лет. Однако кадровый резерв настолько скуден, что назначать руководить заводом приходится алкашей.

Вторая вселенская проблема, которая волнует администрацию пересидeнта, это «Славянский базар».

Напомним, что это событие рассматривалось как способ легитимизации, однако и тут все пошло не так. Сначала артисты начали массово отказываться. Затем появились проблемы с продажей билетов. Уже сегодня их продают со скидкой, но темпы продаж не растут.

В общем, «годовщина» и «легитимизация» превращаются в прощальную гастроль. Предлагаем в последний день вместо песен и плясок поставить для всех собравшихся фильм «Смерть Сталина».

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