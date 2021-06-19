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В Беларуси выдавать больничные будут по-новому

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  • 19.06.2021, 22:05
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В Беларуси выдавать больничные будут по-новому

Что меняется.

С 23 июля меняется порядок выдачи и оформления листков нетрудоспособности. Это предусмотрено Постановлением Министерства здравоохранения от 7 мая 2021 года № 47/33. Vgr.by собрал наиболее значимые изменения.

По информации Минздрава РБ, расширены случаи выдачи справки о временной нетрудоспособности (ВН) лицам, которые ухаживают за инвалидом I группы, при оказании медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях лицу, фактически осуществляющему уход за инвалидом I группы и невозможностью им осуществлять данный уход.

- Уточнен порядок выдачи листка нетрудоспособности в связи с возникновением в периоде временной нетрудоспособности травмы в быту или инфекции COVID-19, которые расцениваются как новые случаи ВН.

- Определен порядок дальнейшего оформления больничного при несвоевременной явке пациента на прием к лечащему врачу.

Уточнен и конкретизирован порядок оформления (отдельной строкой) в листке нетрудоспособности периода ВН, определенного по результатам экспертизы ВН, в случае, если трудоспособность пациента при выписке из стационара не восстановилась.

- Уточнен порядок выдачи и оформления листка нетрудоспособности как продолжение ранее выданного и удостоверяющего период ВН в связи с уходом, длительность которого составила менее 14 дней, а также срок, на который он выдается лицу, осуществляющему уход, в случае возникновения необходимости в уходе за данным ребенком по поводу того же заболевания или его осложнения — на период, недостающий до 14-дневного срока.

- Определен порядок закрытия справки при достижении больным ребенком, за которым осуществляется уход, 14-летнего возраста: листок нетрудоспособности (справка) закрывается в день достижения им 14 лет.

- Установлен порядок закрытия листка нетрудоспособности, выданного по уходу за больным ребенком в амбулаторных условиях, срок ВН которого, ограниченный 14 днями, заканчивается в нерабочие для организации здравоохранения дни и одновременной выдачи справки при сохранении необходимости в уходе за ребенком: закрытие листка нетрудоспособности и выдача справки осуществляется в последний рабочий день.

- Уточнен порядок оформления отдельной строкой в листке нетрудоспособности дня ВН, на который справка, выданная в связи с уходом за ребенком до 14 лет (ребенком-инвалидом до 18 лет) за период его стационарного лечения, продлевается и одновременно закрывается в связи с невозможностью в день выписки из стационара доехать к месту жительства (пребывания) в связи с удаленностью организации здравоохранения.

Внесены уточнения в порядок продления, закрытия и оформления листка нетрудоспособности (справки), выданного по уходу за ребенком до 3 лет (ребенком-инвалидом до 18 лет) в связи с болезнью матери (лица, фактически осуществляющего уход за ребенком), при установлении матери (лицу, фактически осуществляющему уход за ребенком) инвалидности: листок нетрудоспособности (справка) продлевается на период проведения медико-социальной экспертизы и закрывается к труду в день ее завершения, независимо от решения, вынесенного МРЭК.

Внесена норма по выдачи листка нетрудоспособности в случае установления нуждаемости в уходе за двумя и более детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет при одновременном их направлении в санаторно-курортную организацию, центр медицинской или медико-социальной реабилитации: листок нетрудоспособности по уходу за данными детьми выдается по решению ВКК организации здравоохранения, направившей детей в данную организацию, матери (мачехе) или отцу (отчиму), усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю) ребенка-инвалида до 18 лет и иному лицу, непосредственно осуществляющему уход за данными детьми, до их отъезда в указанную организацию.

- Уточнен порядок оформления листка нетрудоспособности в случае направления ребенка до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет) за пределы Беларуси для получения медицинской помощи — по решению ВКК.

Уточнен порядок выдачи листка нетрудоспособности в связи с протезированием в день выписки из стационара протезно-ортопедической организации: выдается по решению ВКК.

Предоставлено право выдачи листка нетрудоспособности по беременности и родам в организациях здравоохранения, осуществляющих оказание медицинской помощи беременной женщине в стационарных условиях.

- Уточнен порядок оформления листка нетрудоспособности (справки), выданного в случае возникновения у женщины осложнений беременности, родов и послеродового периода сроком на 14 календарных дней как продолжение листка нетрудоспособности, выданного в связи с беременностью и родами, а порядок выдачи листка нетрудоспособности усыновителям (удочерителям), опекунам ребенка до 3 месяцев — оформляется по решению ВКК.

- Уточнены случаи, при которых выдается дубликат листка нетрудоспособности (справки) – взамен утерянного или испорченного;

Дополнены случаи изменения вида ВН и разъяснен порядок внесения исправлений в позицию листка нетрудоспособности (справки) «Вид ВН» при последующим предоставлении пациентом акта о несчастном случае на производстве или составленного до начала этого случая временной нетрудоспособности акта о профессиональном заболевании: соответствующие исправления вносятся по решению ВКК организации здравоохранения.

Уточнен порядок оформления листка нетрудоспособности при направлении пациента в МРЭК.

Перечень причин ВН дополнен производственной травмой.

Кроме того, часть изменений касается оформления больничного.

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