Группа сенаторов США поддержала широкие секторальные санкции против режима Лукашенко 2.06.2021, 8:11

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Законодатели заявили, что что для диктатора пришло время уйти.

Группа сенаторов США поддержала новые санкции против режима Лукашенко. В группу сенаторов вошли демократ Джин Шахин, республиканец Роб Портман и демократ Крис Мерфи, сообщает «Голос Америки».

Законодатели обсудили в Вильнюсе на встрече co Светланой Тихановской вынужденную посадку самолета авиакомпании Ryanair в Минске и, конечно же, санкции США в отношении режима Лукашенко.

Сенатор-демократ Джинн Шахин призвала Лукашенко немедленно освободить журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу, и добавила, что для Лукашенко «пришло время» уйти в отставку.

«Мы не можем игнорировать тот факт, что этот наглый диктатор подверг опасности жизнь более 120 пассажиров, чтобы совершить то, что генеральный директор Ryanair назвал актом государственного угона самолета. Я восхищаюсь ответом Европы, США и всего мирового сообщества на это неслыханное злоупотребление властью. Мы объединились для противодействия произошедшему, и мы не допустим, чтобы такие действия остались без последствий», - отметила сенатор-демократ Джин Шахин.

«Я рад, что Соединенные Штаты и Европейский Союз говорят об усилении санкций, - добавил сенатор-республиканец Роб Портман. - Некоторые санкции уже действуют, но они недостаточно эффективны. Лично я после сегодняшних встреч готов поддержать более широкие секторальные санкции, а не только те, которые направлены против отдельных лиц».

В свою очередь сенатор-демократ Крис Мерфи обратил внимание, что события в Беларуси происходят с молчаливого - и не очень - одобрения Москвы.

«Мы знаем, что Россия замешана в действиях Лукашенко, он не смог бы развернуть столь масштабное преследование политических деятелей без помощи российского правительства. Так что это не просто проблема отношений между Соединенными Штатами и Лукашенко, это должно быть частью двусторонних переговоров между нашим президентом Джо Байденом и Владимиром Путиным, то есть между правительствами США и России», - заявил Мерфи.

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