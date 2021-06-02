«Синие пальцы будут сломаны рабочими инструментами заводчан» 2.06.2021, 8:23

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Больше нет времени ждать.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал обращение своих читателей к рабочим белорусских предприятий:

— Всем рабочим, абсолютно со всех предприятий, важно понять одну большую вещь: мы сила, которая может стать ключевой в белорусской революции.

Помимо того, что режим давным-давно не является легитимным, теперь он еще и террористический.

Мы находимся в эпицентре исторического момента — рождение новой, свободной, все так же любимой Беларуси. Каждый рабочий, независимо на каком предприятии он трудится, может в корне изменить ситуацию в любой момент.

Мы — главный кошмар для узурпатора. Мы разные, но нас всех объединяет одно: жажда свободы и ожидание скорого трибунала над Тараканом и его цепными псами.

Синие пальцы однажды просто не смогут держаться за раскачивающийся трон. Они будут сломаны рабочими инструментами заводчан. Нам нужно объединиться всеми предприятиями и показать истинную, несокрушимую силу рабочего класса.

Важно понять, кем ты будешь в новой Беларуси. У нас всех есть один большой шанс стать героями своего времени в вольной и процветающей стране. Узурпатор и его прикорытники больше не имеют ни законного, ни морального права управлять страной. Захват власти колхозной бандой может быть остановлен именно нами. Чтобы помочь санкциям, мы обязаны перестать кормить нелегитимного.

Объединяемся, бастуем, побеждаем! И ни шагу назад.

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