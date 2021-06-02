Судан отменил договор о создании военно-морской базы РФ и заявил о сотрудничестве с США 5 2.06.2021, 8:48

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Заявление озвучил начальник Генштаба страны.

Власти Судана решили пересмотреть соглашение по созданию пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России на Красном море. Об этом в интервью телеканалу Blue Nile сообщил начальник Генштаба Судана Мухаммед Усман аль-Хусейн, передает РБК.

«В настоящее время мы пересматриваем соглашение по российской базе, мы не можем подписывать соглашения, которые наносят вред Судану», — сказал он.

По его словам, этот договор был подписан при прежних властях, но он не был ратифицирован законодательным органом, как того требует процедура одобрения международных соглашений. «Поэтому мы пересматриваем его, чтобы определить интересы Судана в этом соглашении», — добавил военный.

Как отметил аль-Хусейн, Судан на последних переговорах с российской стороной сообщил о намерениях пересмотреть договор. «Мы хотим в реализации этого соглашения достичь выгоды для себя», — пояснил он.

Вместе с тем начальник Генштаба заявил об открытости Судана к военному сотрудничеству с США.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин поручил Минобороны подписать с властями Судана соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России на Красном море. Соглашение было подписано в декабре. В соответствии с документом Хартум безвозмездно передает Москве в пользование часть Порта-Судан и прилегающей акватории. Максимальная численность российских военнослужащих и гражданских специалистов в пункте обеспечения — 300 человек. Одновременно в пункте может находиться до четырех кораблей, в том числе корабли с ядерной силовой установкой. Россия взамен начнет поставлять Судану вооружение и военную технику. Соглашение было заключено сроком на 25 лет.

В апреле телеканалы Al-Arabiya и Al-Hadath, ссылаясь на источники, сообщили о приостановке соглашения между Россией и Суданом по созданию базы на Красном море. По их данным, власти Судана потребовали от командующего военным округом Красного моря приостановить любое новое размещение российских военных на морской базе «Фламинго». По сведениям телеканалов, российская сторона была об этом проинформирована. Источники также сообщили, что действие соглашения приостанавливается до утверждения его парламентом, Суверенным советом Судана или правительством страны.

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