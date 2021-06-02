«Верим, что выпьем шампанского вместе в новой Беларуси!» 2.06.2021, 8:53

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Белорусы в стране и за рубежом выходят на акции в поддержку Степана Латыпова.

Белорусы страны и зарубежья вышли на акции солидарности со Степаном Латыповым и другими героями революции, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Московская диаспора белорусов заявила: мириться с этим невозможно!

Белорусы Бяла-Подляски передали «привет» фашистским группировкам синепалого агрофюрера. Не забудем, не простим!

Белорусы Одессы желают скорейшей поправки Степану Латыпову: «Мы верим, что увидимся еще не раз, выпьем шампанского вместе в новой Беларуси».

Минская Юбилейка и Романовскоя слобода выступают в поддержку нашего героя Степана Латыпова и напоминают бандитам из ГУБОПиКа о заслуженном наказании за их зверства.

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