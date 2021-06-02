У семьи и соратников Дмитрия Гудкова прошли обыски 3 2.06.2021, 8:59

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Дмитрий Гудков

Российский политик и его тетя задержаны в рамках уголовного дела.

В Москве 1 июня силовики нагрянули к российскому политику Дмитрию Гудкову. С самого утра обыскивали его дачу, квартиру и жилище его родных. Также сотрудники правоохранительных органов пришли к бывшему председателю движения «Открытая Россия» (организация признана нежелательной в России) Александру Соловьеву, который был помощником политика, и к главе штаба Гудкова Виталию Венидиктову. Следственные действия проходили по делу о долгах за аренду помещения, сообщает «Новая газета».

Громкие обыски начались после того, как стало известно о задержании бывшего координатора «Открытой России» Андрея Пивоварова. 31 мая его сняли прямо с самолета, который готовился к взлету из петербургского аэропорта Пулково. Против Пивоварова возбудили дело об осуществлении деятельности нежелательной организации (284.1 УК РФ). Причем дело завели через два дня после того, как «Открытая Россия» объявила о самороспуске. Поводом для уголовного преследования стал репост Пивоварова в Facebook.

На следующий день силовики заглянули к московским оппозиционерам. Рано утром 1 июня правоохранители в сопровождении ОМОНа пришли с обыском к политику Дмитрию Гудкову, руководителю его штаба Виталию Венидиктову и к экс-председателю «Открытой России» Александру Соловьеву.

Обыски в семье Гудкова прошли сразу по нескольким локациям:

в подмосковном доме в Коломне,

в трех квартирах у семьи политика,

в жилище у тети Гудкова Ирины Ермиловой

и в ее бывшем офисе на улице Солженицына.

«Формального повода не знаю. Реальный ясен», — написал в своем Telegram-канале Гудков. По мнению его отца, также оппозиционного политика и бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова, прошедшие обыски — это «расправа со всей семьей и месть за все».

Дело возбуждено о причинении имущественного ущерба в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ — грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом в размере доходов осужденного за полгода, а также ограничением свободы на срок до двух лет). Расследование ведет Главное следственное управление московского главка МВД. Речь идет о неуплате Департаменту городского имущества Москвы «долга по договору аренды нежилого помещения в 2015–2017 годах». Согласно материалам дела, потерпевшей стороной по делу проходит Департамент городского имущества. Столичные власти выступают собственником арендованного помещения.

Гудков и Ермилова проходят по делу подозреваемыми. Их защитники сообщили, что они будут задержаны до суда, который должен будет избрать им меру пресечения. Соловьева и Венидиктова после обыска также допросили, они проходят по делу свидетелями. Ближе к вечеру выяснилось, что с самого утра на допросе находилась еще и бухгалтер обанкротившейся фирмы семьи Гудковых Олеся Людвиг.

В ходе обысков были изъяты различная документация, техника и средства связи. Как сообщила «Новой» координатор «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова, у Соловьева, в частности, изъяли мобильный телефон, ноутбук, доверенность на ведение избирательного счета Дмитрия Гудкова и случайные чеки. В СК у оппозиционера интересовались его знакомством с Геннадием и Дмитрием Гудковыми, о его работе помощником, когда Дмитрий был депутатом Госдумы, и обстоятельствами знакомства с Венидиктовым.

Гудков старший полагает, что дело может быть заведено из-за задолженности в несколько миллионов рублей за подвал на ул. Солженицына. Арендовавшая его фирма, к которой имела отношение Ермилова, обанкротилась, помещение в 2017 году было возвращено Москве.

«Властям надо зачистить поляну перед выборами. Как в 37-м году, нужна какая-то бумажка или рапорт, чтобы положить на стол. Они искали и ничего не нашли… Какое имеют отношение к этому помещению мои сыновья, Соловьев или Венидиктов? Они не знали о существовании этой компании», — сказал «Новой» Геннадий Гудков.

По его словам, 10 лет назад их фирма арендовала у города небольшой подвал, где собирались открыть небольшой учебный центр. Это было малым бизнесом Ирины Ермиловой. «Учрежденная для этих целей фирма до 2015 года исправно платила арендную плату, пока ее в одностороннем порядке не подняли в три раза — по инициативе города. После безуспешных переговоров и переписки с городом фирма вернула помещения, но уже отремонтированные и пригодные для сдачи под офис. За период обещаний снизить арендную ставку и переписки возникла задолженность по аренде, которую стороны оспаривали: по версии компании, это не более 2 млн рублей, по версии города — почти в 2 раза больше», — пояснил Гудков старший.

Позднее компания Ермилиной, которая, как отметил Гудков, никакой хозяйственно-финансовой деятельности не вела, заявила о своей неплатежеспособности и была включена городом в список по упрощенной процедуре банкротства. Политик настаивает, что эта компания не имеет никакого отношения ни к Гудковым, ни к их бывшему «разгромленному» бизнесу. В марте силовики, вопреки судебному процессу по банкротству, инициировали проверку этого вопроса и получили все необходимые пояснения и запрашиваемые документы от Ермилиной, уточнил Геннадий Гудков.

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