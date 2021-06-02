Байден отказался от иммиграционной политики Трампа 1 2.06.2021, 9:45

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Джо Байден

2 июня начал действовать Меморандум министра внутренней безопасности США.

Администрация Джо Байдена отказалась от иммиграционной политики 45-го президента США Дональда Трампа в отношении граждан Мексики, сообщает Associated Press.

При Трампе мигранты должны были ждать решения американского суда, находясь в Мексике. Из-за этого около 70 тысяч мексиканцев были направлены в свою страну с января 2019 года. Это правило было приостановлено с начала президентства Байдена. Меморандум министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса полностью отменил норму 2 июня.

По словам Майоркаса, затраты на выполнение закона превышают его выгоду, при этом он не соответствует ценностям новой администрации.

Член палаты представителей от республиканской партии США Джон Катко назвал отмену политики Трампа ошибкой, так как это помешает ограничению числа мигрантов. Он указал, что Байден хочет отодвинуть национальную безопасность США на задний план.

С 19 февраля в США смогли вернуться свыше 11 тысяч мексиканцев, которые ждут решения о предоставлении им убежища.

Ранее на сайте Белого дома сообщалось, что лимит на прием беженцев в США в этом году будет увеличен с 15 тысяч человек до 65 тысяч.

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