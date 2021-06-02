Медики назвали продукты, которые не стоит замораживать в холодильнике 2.06.2021, 9:56

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Это важно не только для их вкусовых качеств.

Мы живем во время, когда можно употреблять полуфабрикаты и замороженные продукты. Это позволяет продукту дольше сохранять свою свежесть. Ведь замороженное мясо можно хранить в морозилке до одного года, а ягоды и фрукты — от 8 до 12 месяцев.

Однако есть определенные продукты, которые лучше даже не пытаться замораживать, ведь их вкусовые и качественные характеристики будут испорчены, пишет u-news.com.ua.

1. Макароны. Когда вы ставите макароны в морозилку, то ничего хорошего из этого не выйдет. Это будет неаппетитное блюдо, которое будет невозможно есть. Если же такая необходимость возникла, то замораживать стоит не до конца готовые макароны. А перед помещением в морозилку добавьте в них оливковое масло, чтобы они не слиплись.

2. Напитки в банках. Речь об алюминиевых банках. Это приведет к тому, что жидкость расширится, порвет емкость и напиток выльется наружу, испортив все, что лежит в морозилке.

3. Торты и пирожные с посыпкой. Пирожные, торты и другие десерты с крошкой сверху не стоит замораживать. Ведь из-за этого они станут влажными, а следовательно — мягкими. В результате продукт будет испорченным.

4. Желатиновые блюда. Желатин после размораживания начинает кристаллизоваться. В результате никакого вкуса, формы и свойств желатинового продукта.

5. Соусы. Любые подливы и соусы не станут лучше, если их заморозить. Если в продукте есть мука или кукурузный крахмал, то после заморозки случится его расслоение. Лучше соусы хранить в холодильнике, а не в морозилке.

6. Яйца в скорлупе. В яйце около 76 процентов воды. Поэтому если его заморозить, то скорлупа способна лопнуть, а внутрь проникнуть бактерии с поверхности скорлупы.

7. Авокадо. Этот фрукт потеряет свою кремовую нежную текстуру. Идеально хранить его более 2 дня в герметичной упаковке в холодильнике.

8. Картофельное пюре. Только в редких случаях можно заморозить это блюдо.

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