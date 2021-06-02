Deutschlandfunk: «Проблему» Лукашенко могут решить на переговорах Путина и Байдена 6 2.06.2021, 10:05

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У Евросоюза в этой ситуации есть два пути, по которым следует идти одновременно.

О чем на самом деле говорили на переговорах в Сочи Путин и Лукашенко, доподлинно неизвестно. Но обнародованные итоги их встречи позволяют испытывать "очень осторожный оптимизм", считает комментатор Deutschlandfunk Флориан Келлерман (Florian Kellermann) (перевод — dw.com).

Российский кредит Беларуси в размере 500 миллионов долларов и увеличение числа рейсов в Россию белорусской авиакомпании Belavia - хорошие новости, уверен журналист: они говорят о том, что "между Путиным и Лукашенко не царит атмосфера полного взаимопонимания, даже если их фотографии на борту яхты и пытаются заставить нас поверить в обратное".

Дело в том, объясняет далее обозреватель Deutschlandfunk, что "этих денег белорусскому диктатору хватит не больше, чем на два месяца, - особенно если ЕС введет санкции против крупных государственных предприятий. Да и заявление главы Belavia тоже заставляет задуматься - авиакомпания по-прежнему не будет летать в Крым: для этого Беларуси пришлось бы признать аннексированный полуостров частью России. Очевидно, Путин не смог договориться с Лукашенко даже об этой уступке".

По мнению немецкого комментатора, итоги переговоров Путина и Лукашенко свидетельствуют о том, что "российский президент, похоже, все еще не уверен, стоит ли связывать себя обязательствами с диктатором в соседней стране". А это, в свою очередь, позволяет надеяться на то, что, что "проблему Лукашенко", не исключено, все еще можно решить с помощью Путина". С решением по Беларуси, полагает Флориан Келлерман, Путин не будет торопиться, как минимум, до 16 июня - даты, на которую назначена его встреча с президентом США Джо Байденом. Тем более, что последний уже заявил, что хочет обсудить этот вопрос на переговорах в Женеве. Автор комментария допускает, что "Путин может использовать свое решение о поддержке Лукашенко - или отказ от нее - в качестве главного козыря" на переговорах с Байденом.

У Евросоюза в этой ситуации, по мнению немецкого журналиста, "есть два пути, по которым следует идти одновременно: это диалог с Россией и усиление давления на Лукашенко". Под последним комментатор Deutschlandfunk подразумевает "санкции, которые действительно ударят, прежде всего, по самому Лукашенко".

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