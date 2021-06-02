Российский бизнес ждет ускорения инфляции как никогда в последние 12 лет 3 2.06.2021, 10:12

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В чем причина?

Спираль инфляции продолжает раскручиваться в российской экономике, несмотря на попытки правительства «заморозить» цены и переход Центрального банка к ужесточению денежно-кредитной политике, пишет finanz.ru.

В то время как власти официально и негласно запрещают розничным сетям повышать ценники хотя бы до сентябрьских думских выборов, на уровне производителей и компаний оптовой торговли инфляция берет новые высоты.

Инфляционные ожидания российского бизнеса достигли максимума с 2008 года, показал опрос ЦБ, в котором участвовали более 11 тысяч компаний из всех ключевых отраслей экономики, включая как крупный, так и малый бизнес.

Сезонно скорректированный индекс ценовых ожиданий предприятий на 3 месяца вперед в конце апреля достиг 26,68% - на столько число респондентов, ожидающих дальнейшего роста цен превысило число тех, кто ждет стабилизации или замедления инфляции.

В обрабатывающей промышленности этот же показатель достиг 27,09% и стал рекордным с 2008 года.

Индекс инфляционных ожиданий компаний оптовой торговли взлетел до 43,89% - максимума почти за 18 лет.

«Рост цен в бизнес-сегменте - это инфляция предложения. Она формируется за счет повышения сырьевых цен и удорожания комплектующих (инфляция издержек), отставания роста предложения от роста спроса», - пишут аналитики ПСБ.

Те же данные показывает опрос IHS Markit, который проводится ежемесячно для оценки индекса деловой активности.

Индекс цен на сырье и материалы держится выше отметки 70 пунктов уже почти полгода, чего статистика не видела ни разу с глобального финансового кризиса 2008 года.

Сказывается глобальный рост цен на сырьевые товары, взлет стоимости морских перевозок до 11-летнего пика, а также сбои в цепочках поставок и ограничения на транспортировку, из-за которых задержки с выполнением заказов достигли максимума со второго квартала 2020 года.

Свои расходы производители вынуждены перекладывать на клиентов, повышая отпускные цены: в апреле и мае их рост стал самым резким с февраля 2015 года, отмечает Markit.

Данные Росстата за апрель подтверждают: индекс цен производителей в 5 раз опережает потребительскую инфляцию - 27,6% против 5,6%.

Без учета цен на сырье промышленные предприятия подняли цены на свою продукцию на 21,1%. На 16% дороже стали товары пищевой промышленности, на 18,8% - металлопродукция, на 29,3% взлетели отгрузочные цены в химической промышленности.

На уровне потребителей инфляция в мае вновь ускорилась: исходя из недельных данных Росстата она превышает 5,8% и находится вблизи нового рекорда с 2016 года. «Такая динамика цен практически не оставляет шансов для сохранения текущего уровня ставки на предстоящем заседании Банка России 11 июня», - говорит старший портфельный управляющий «Универ Сбережения» Дмитрий Ибрагимов.

ЦБ повысит ключевую ставку с 5,5% до 5,75%, прогнозируют Райффайзенбанк и Росбанк.

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