Минчане предупредили карателей дерзкой акцией на МКАД 2 2.06.2021, 10:19

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Фотофакт.

Вчера ночью в Минске на мосту через кольцевую появилась растяжка с надписью: «Кожнага ката чакае прэс-хата»

«Что же это такое - «прес-хата»?

Белорусы уже хорошо разбираются в экономике, политике, а теперь еще узнают подробности работы карательной системы режима. Вчера мы узнали новое слово - «пресс-хата». Фактически - это пыточная камера в тюрьмах. Со слов бывших заключённых, без окон и с хорошей звукоизоляцией. В ней за счет психологического и физического давления у заключенных выбивают признательные показания.

Степан Латыпов просидел в пресс-хате 51 день. ГУБОПиК пообещал посадить туда его отца, если он не признает свою вину на суде. Мы не знаем, что пришлось пережить там Степану, но мы знаем точно: это слово вселяет такой ужас от происходящего, что Степан решил умереть, но не допустить такой участи своему отцу», — пишет телеграм-канал «Менск разам!».

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