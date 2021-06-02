«Долгий ковид»: что происходит в организме после коронавирусной инфекции 1 2.06.2021, 10:33

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C длительными симптомами после перенесенного коронавируса сталкивается каждый десятый человек.

"Примерно каждый десятый человек, перенесший заражение коронавирусом, борется с поздними последствиями заболевания, а многие даже не могут нормально работать", - пишет Süddeutsche Zeitung.

"Долгое время в ходе пандемии основное внимание уделялось смертности и заполненности отделений интенсивной терапии. Но если в последние недели эти два параметра улучшились, то другая, гораздо более многочисленная группа по большей части лишена общественного внимания: люди, которые даже спустя несколько месяцев после заражения коронавирусом все еще страдают от симптомов, ограничивающих их повседневную и профессиональную жизнь. По оценкам, каждый десятый из зараженных борется с поздними последствиями Covid-19, заявила глава министерства научных исследований ФРГ Аня Карличек на федеральной пресс-конференции в понедельник".

"Штефан Шрайбер, директор Института клинической молекулярной биологии при Университетской клинике Шлезвиг-Гольштейна, заявил на пресс-конференции о возможно еще большем количестве пациентов с "долгим ковидом": "Первые данные, которые мы получили на основе промежуточного анализа, указывают на двузначный процент людей, имеющих тяжелые симптомы спустя 6-9 месяцев после заражения". Эти люди, по его словам, настолько больны, что в некоторых случаях даже не могут работать. "Даже если они все еще работают, они работают неэффективно, и страдает качество их жизни", - сказал Шрайбер".

"Именно поэтому необходимо изучать проблемы этих людей - для того, чтобы найти новые варианты лечения, а также выявить факторы риска, способствующие тому, что одни зараженные страдают от поздних последствий заболевания, а другие - нет. Для этой цели министерство образования и научных исследований Германии выделит для начала 5 млн евро. "Долгий ковид" повлечет за собой огромные последствия для нашей системы здравоохранения", - говорит Карличек".

"Поздние последствия заражения коронавирусом бросают вызов исследователям, врачам и пациентам. Ведь до сих пор существуют лишь предположения о том, что именно происходит в организме заболевших, когда они не выздоравливают даже спустя несколько месяцев после заражения - и у них даже появляются новые жалобы, которые не имеют ничего общего с первоначальной клинической картиной. Карличек говорит о примерно 50 различных и "очень индивидуальных" симптомах. Так, у пациентов могут быть повторяющиеся головные боли, они испытывают сильную усталость или трудности с концентрацией внимания. "Это не просто продолжение ковида. Это отдельная, новая клиническая картина", - подчеркивает Штефан Шрайбер. Ведь поздние последствия коронавирусной инфекции проявляются независимо от того, в легкой или тяжелой форме протекала болезнь изначально".

"Пока у нас мало ответов", - говорит Шрайбер. Не существует ни таблеток, ни стандартизированного лечения "долгого ковида". (...) Последнее исследование по нему датируется 1 апреля этого. В рамках исследования 20 тыс. человек с лабораторно подтвержденным заражением коронавирусом регулярно опрашивались о симптомах, возникших в течение 12 недель после положительного теста. При этом 13,7% участников заявили, что даже через 3 месяца после перенесенного заболевания они все еще страдали как минимум от одного симптома. На основе опросов контрольной группы ученые также смогли показать, что у ранее инфицированных людей эти жалобы встречались значительно чаще, чем у остального населения".

В Германии поздние последствия ковида планируется также изучить в рамках проекта Napkon, на который выделено 30 млн евро. Проект предполагает создание единой базы данных пациентов с Covid-19. До конца года в нее планируется внести данные почти 36 тыс. пациентов, передает Süddeutsche Zeitung.

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