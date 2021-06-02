Евродепутат: Условия на границе Литвы и Беларуси — как при «холодной войне» 1 2.06.2021, 10:40

7,146

Пятрас Ауштрявичюс

Демократические страны-соседи ведут активную работу по нейтрализации деятельности лукашенковских спецслужб.

Литва обеспечивает охрану некоторым из белорусских политэмигрантов. Об этом заявил министр обороны страны Арвидас Анушаускас.

"Служба охраны руководства, как и должно, занимается охраной оппозиционеров, таких как Тихановская. Они нуждаются в охране, поскольку в их адрес были высказаны недвусмысленные угрозы, начиная с заведения уголовного дела и заканчивая физической расправой", — передает delfi.lt слова литовского министра.

Он добавил, что параллельно идет работа по нейтрализации деятельности КГБ Беларуси.

Депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс оценил ситуацию на белорусско-литовской границе как близкую к "холодной войне".

"Давайте будем открытыми и признаем, что сейчас условия на границе Литвы и Беларуси быстро приближаются к условиям времен "холодной войны" или похожим на те, которые были в 70-е и 80-е годы, когда активно действовала разведка и агенты, поскольку требовалось тушить очаги то там, то тут", — заявил политик.

Министр обороны добавил, что белорусский режим сейчас опасен практически для каждого, поэтому ездить в Беларусь опасно. "Если ясно говорят, что не гарантируют безопасность граждан иностранных государств, что они не защищены от грабежей и криминальных выпадов, как нам реагировать? Я думаю, мы реагировали адекватно и предупредили наших граждан: не надо ездить", — заявил Анушаускас.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».