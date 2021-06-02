В России начался новый передел собственности? 2 Иван Преображенский, «Немецкая волна»

2.06.2021, 10:47

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Иван Преображенский

Правительство РФ ведет себя «по понятиям», а законы пишутся под финансовые потребности.

Металлурги должны отдать в бюджет в том или ином виде 100 млрд рублей, полученных за счет высоких цен на продукцию, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Бизнесмены считают, что и так начали платить заметно больше налогов. Но шансов уклониться от правительственного "оброка" у них почти нет.

Народ не против раскулачить богатеев

Коронакризис привел не к снижению, а росту доходов большинства российских миллиардеров. В особенности это коснулось "королей" металлургии. Среди лидеров российского списка богатейших людей, который составляет журнал Forbes, их немало. В этом списке они впервые занимают и все призовые места.

И рядовые российские избиратели, заметно обедневшие за последний год, если им рассказать об этом (Forbes они вряд ли читают) наверняка согласятся с Андреем Белоусовым и поддержат правительство. Деньги надо изымать и направлять в социальную сферу, например, повышать пенсии или выплаты родителям с детьми, скажут они.

Миллиардеры, впрочем, пока сопротивляются, уверяя, например, что налоги, которые они платят в бюджет, в 2021 году ожидают быть почти вдвое выше, чем в 2020-м. Чего, мол, вам от нас еще надо?

Металлурги поделились этой информацией, опередив интервью первого вице-премьера. Этого можно было ожидать: в непубличном пространстве спор о том, сколько может правительство "срубить" с бизнеса идет еще с позапрошлого года, когда тот же Белоусов для исполнения "майских указов" Путина (не слишком, кстати, успешно) требовал от металлургов и производителей удобрений более 500 млрд рублей.

В этот раз, однако, платить очевидно придется. Даже Кремль уже заявил, что президент в курсе "сверхдоходов" металлургических компаний, а спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал в течение недели разработать соответствующую законодательную базу.

Деньги для выполнения предвыборных обещаний

В этом споре не хочется вставать ни на ту, ни на другую сторону. Репутация у российского бизнеса так себе, социально ответственным его не назовешь. Но и изъятые деньги вряд ли пойдут на укрепление российского бюджета.

Конечно, какая-то часть этой суммы нужна Кремлю для выполнения предвыборных обещаний в преддверии думских выборов. Это могут быть и социальные выплаты. Ведь обещал же Путин по 10 тыс. семьям с детьми на подготовку к школе и другие меры по их поддержке, на что денег в бюджете, разумеется, заложено не было.

Но есть у Кремля и совсем другие расходы. Белоусов озвучил свои претензии, скорее всего, не случайно сразу после встречи Путина с Лукашенко, на которой президент России обещал союзнику второй транш кредита - 500 млн долларов. Даже с пустыми закромами Кремль считает необходимым поддерживать своего союзника. И крупный российский бизнес должен, наконец, понять, что такая политика проводится за его счет.

Новый передел собственности?

Ограничится ли все изъятием сверхдоходов? Прямых аналогий, конечно, проводить не следует, но в начале 2000-х годов примерно так, как сейчас с металлургами, дело обстояло с нефтяниками. Власти повышали их "социальную ответственность" и требовали денег в помощь бюджету. А потом было дело ЮКОСа.

Теперь большая часть российского нефтегаза - в отличие от металлургической отрасли - находится в госсобственности. Что-то выкупили, как Сибнефть, что-то отобрали, как ЮКОС. Причем, атака на металлургическую отрасль идет на фоне предупреждений таких известных российских экспертов-политологов, как Григорий Голосов. Он убежден в неизбежности нового передела собственности, который будет, по его прогнозу, куда жестче, чем при раннем Путине.

Законы под запросы

Российское правительство откровенно демонстрирует, что чужих капиталов для него не бывает. Если бюджет сверстан с большим дефицитом, как сейчас, то власть не будет полагаться на одну только дорожающую нефть, она легко найдет другие источники пополнения бюджета.

Эту позицию весьма откровенно выразил Андрей Белоусов в интервью "РБК ТВ", в котором он, собственно, и заявил о намерении изъять у металлургов 100 млрд рублей: "Я говорил некоторым из них: "Ребят, я сейчас даже не буду думать, как с вас снять (эти деньги) - такой налог, сякой, через НДПИ. Единственное, ценник - вот!"

По словам вице-премьера, "ценник" в 100 млрд он взял не с потолка, а подсчитал перерасход бюджета на оборонзаказ и инфраструктуру из-за подорожания металлов. Однако цифра уж слишком ровная, чтобы быть точной. Лично мне такие заявления представителей власти стилистически напоминают, пожалуй, "лихие девяностые", когда рэкетиры "ставили на счетчик" владельца какого-нибудь ларька "на глазок".

Вот и правительство России ведет себя "по понятиям", а законы пишутся под финансовые потребности. Это значит, что никаких гарантий сохранности капиталов и инвестиций в России не существует.

Иван Преображенский, «Немецкая волна»

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