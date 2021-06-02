Елена Левченко — белорусским футболистам: Сколько стоит совесть? 9 2.06.2021, 10:53

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Елена Левченко

Фото: tut.by

Звезда белорусского баскетбола жестко высказалась о провластных спортсменах.

Белорусская баскетболистка Елена Левченко отреагировала на арест журналиста Tribuna.com Дмитрия Руто.

«Футболисты, а вы еще провластные письма подписываете? Это столько стоит совесть? Какое позорище», – написала Левченко в своем Instagram.

Вчера в Минске был задержан журналист Tribuna.com Дмитрий Руто. Основания для задержания – в авто Дмитрия был футбольный шарф, на котором присутствуют белые и красные цвета.

Вечером Руто был доставлен в ЦИП на Окрестина. Судебное заседание будет проходить в суде Октябрьского района Минска. О дате суда не сообщается.

Напомним, что вчера провластное письмо подписали некоторые игроки минского «Динамо» и «Спутника».

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