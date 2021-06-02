Чартер «Белавиа» Минск—Хургада вылетел из Краснодара

Чартер «Белавиа» Минск—Хургада вылетел из Краснодара4
- 2.06.2021, 10:59
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Российские СМИ назвали причину неожиданной посадки самолета.
Чартер «Белавиа» Минск — Хургада, который должен был отправиться домой в 9.00, только что вылетел из аэропорта Краснодара, сообщает tut.by.
В российском аэропорту ТАСС сообщили, что борт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за технических проблем в топливной системе. Посадка прошла штатно.
— «Белавиа» высылала резервное воздушное судно для вывоза пассажиров рейса в Минск, — сказали в пресс-службе аэропорта.
На борту самолета — 180 пассажиров.