Чартер «Белавиа» Минск—Хургада вылетел из Краснодара 4 2.06.2021, 10:59

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Архивное фото charter97.org

Российские СМИ назвали причину неожиданной посадки самолета.

Чартер «Белавиа» Минск — Хургада, который должен был отправиться домой в 9.00, только что вылетел из аэропорта Краснодара, сообщает tut.by.

В российском аэропорту ТАСС сообщили, что борт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за технических проблем в топливной системе. Посадка прошла штатно.

— «Белавиа» высылала резервное воздушное судно для вывоза пассажиров рейса в Минск, — сказали в пресс-службе аэропорта.

На борту самолета — 180 пассажиров.

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