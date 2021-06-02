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Власти Судана объявили о пересмотре соглашения с Россией по созданию пункта российского ВМФ

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  • 2.06.2021, 11:05
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Власти Судана объявили о пересмотре соглашения с Россией по созданию пункта российского ВМФ

Судан намерен добиться для себя выгоды.

Власти Судана объявили, что пересмотрят соглашение с Россией о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России на Красном море, пишет «Новая газета».

Как сообщил начальник Генштаба страны Мухаммед Усман аль-Хусейн в интервью телеканалу Blue Nile, договор был подписан при прежних властях, когда президентом был Омар аль-Башир, однако соглашения не были ратифицированы законодательным органом, как того требует процедура одобрения международных соглашений.

«В настоящее время мы ведем переговоры по пересмотру данного соглашения, чтобы учесть наши интересы и нашу выгоду. <…> Ряд статей документа нес некоторый вред Судану», — заявил представитель властей (цитата по ТАСС).

При пересмотре договора Судан намерен добиться для себя выгоды, добавил начальник Генштаба. «Мы пока юридически не связаны обязательствами и у нас есть возможность для внесения поправок и изменений в соглашение о военном сотрудничестве с Россией в Красном море с учетом наших интересов», — добавил он. Генерал заверил, что договоренность будет реализована, если она учтет обоюдную выгоду стран и не нанесет при этом вреда Судану.

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