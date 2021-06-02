Биологи обнаружили неожиданную особенность глаз соколов 2.06.2021, 11:13

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Темная полоса на скуле прямо под глазами сапсана, вероятно, уменьшает блики солнечного света.

Новое научное исследование предполагает, что темные перья около глаз сапсанов действуют как солнцезащитные козырьки, улучшая способность птиц к охоте, пишет «Новое время».

Темная полоса на скуле прямо под глазами сапсана, вероятно, уменьшает блики солнечного света, полагают ученые из ЮАР.

Ученые давно предполагали, что отметины на глазах у соколов улучшают их способность нацеливаться на быстро движущуюся добычу, такую как голуби, при ярком солнечном свете. Характерные темные полосы прямо под глазами сапсана, называются скуловой полосой или «усами». Они, вероятно, уменьшают блики солнечного света и дают конкурентное преимущество во время погони на высокой скорости.

Это эволюционная черта, которую копируют некоторые ведущие спортсмены, которые наносят темный макияж под глаза, чтобы помочь обнаружить быстро движущиеся мячи в соревновательных видах спорта.

Новое исследование было проведено учеными из Университета Кейптауна (UCT) и Университета Витватерсранда в ЮАР. Оно показало, что эти отметины эволюционировали в соответствии с климатом. Чем солнечнее среда обитания птиц, тем крупнее и темнее характерные темные «солнцезащитные» перья.

Ученые использовали фотографии сапсанов со всего мира, размещенные в сети орнитологами, и оценили размер скуловой полосы для каждой птицы. Затем они исследовали, как эти скуловые полосы менялись в зависимости от аспектов местного климата, таких как температура, количество осадков и сила солнечного света.

Исследование включало сравнение характеристик скуловой полосы, включая ширину и выступ, отдельных сапсанов с использованием более двух тысяч фотографий сапсана, хранящихся в онлайн-библиотеках. Исследователи изучили образцы из 94 различных регионов или стран.

«Гипотеза солнечного сияния прочно укоренилась в популярной литературе, но никогда раньше не проверялась эмпирически. Наши результаты показывают, что функция скуловой полосы у сапсанов лучше всего объясняется этой гипотезой солнечного сияния», — сказала Мишель Вреттос, студентка магистратуры из UCT, проводившая исследование.

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