Белый дом: На встрече Байдена и Путина будут отстаиваться американские интересы 2.06.2021, 11:28

1,428

Саммит не является подарком России.

В Белом доме заявили, что американская сторона не расценивает встречу президентов Джо Байдена и Владимира Путина как подарок России.

Об этом в ходе брифинга сказала заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Саммит — это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы… Нам предстоит много работы», — отметила она.

По словам представительницы Белого дома, прямые переговоры с Путиным — «это наиболее эффективный способ понять планы и намерения России».

Встреча Путина и Байдена запланирована на 16 июня в Женеве.

Договоренности о совместном саммите предшествовали телефонные переговоры Байдена и Путина, прошедшие 13 апреля. Тогда американский президент выразил обеспокоенность наращиванием российских военных мощностей в оккупированном Крыму и на границе Украины и призвал Россию снизить напряженность.

В марте Байден назвал Путина убийцей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».