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К шоумену Денису Дудинскому пришли из финансовой милиции

  • 2.06.2021, 11:35
  • 4,768
К шоумену Денису Дудинскому пришли из финансовой милиции
Денис Дудинский

Cоседей просили выступить понятыми.

От соседей шоумена шоумена Дениса Дудинского поступили сообщения о том, что к нему сегодня утром пришли представители силовых органов. Некоторых соседей при этом просили выступить понятыми, сообщает onliner.by.

Со слов жителей дома, в подъезд вошли двое мужчин в гражданской одежде. Позже, в поисках понятых, сообщили: из финансовой милиции, прибыли для проведения каких-то действий к Дудинскому.

Телефоны самого Дениса и его жены пока не отвечают.

В пресс-службе Комитета госконтроля, в структуру которого входит ДФР, нам ответили, что не располагают информацией по этому поводу. В МВД также сообщили, что пока информации нет.

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