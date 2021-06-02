«Левиафан нервный, всего боится, судороги проходят по телу» 2.06.2021, 11:42

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Фото: ТАСС

Об атмосфере в верхних эшелонах российской власти.

Российский политолог Екатерина Шульман кратко и емко рассказала про атмосферу в России от выборов к выборам.

– Постарайтесь не быть зашибленными спазмирующим щупальцем нашего нервного Левиафана, – рассуждает Екатерина Шульман на «Эхе Москвы». – Он нервный, он чувствует угрозу, всего боится, поэтому вот так судороги проходят по его гигантскому телу. Вот это ровно оно и есть.

После выборов, особенно если они пройдут тихо, с точки зрения организаторов, да, наступит некоторое затишье. Но потом наступит следующая волна борьбы за мир, которая, как известно, хуже любой войны.

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