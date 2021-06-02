Белoрусские хоккеисты вернутся с ЧМ на автобусе

Белoрусские хоккеисты вернутся с ЧМ на автобусе4
- 2.06.2021, 11:49
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Самолеты из Риги в Минск теперь не летают.
Сборная Беларуси, которая завершила выступление на чемпионате мира в Риге, вернется домой на автобусе, а не на самолете из-за введенного в Латвии запрета на авиасообщение. Об этом сообщил глава оргкомитета чемпионата мира Эдгарс Бунцис, сообщает ТАСС.
«Поскольку введен запрет на полеты, сборная поедет на автобусе», – сказал функционер. Глава оргкомитета уточнил, что в Ригу сборная Беларуси прилетела на самолете.
Бунцис добавил, что оргкомитет чемпионата мира до последнего момента надеялся, что ему удастся организовать вылет в Минск для белорусской сборной. Для этого, по его словам, была необходима официальная просьба со стороны белорусских властей, однако те с таким запросом не обратились.
25 мая правительство Латвии ввело ограничения на авиасообщение с Беларусью.
Такие действия латвийских властей произошли в ответ на захват самолета в небе над Беларусью, который выполнял рейс по маршруту Афины – Вильнюс. Белорусскими властями был арестован журналист Роман Протасевич и его спутница София Сапега.