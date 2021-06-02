Все больше иностранных компаний отказываются сотрудничать с ОАО «Нафтан» 1 2.06.2021, 11:57

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Международные санкции против режима действуют.

Близится 3 июня (день вступления в силу санкций США против предприятий госсектора Беларуси — ред.), и все больше иностранных компаний отказываются сотрудничать с ОАО «Нафтан», сообщает телеграм-канал «Рабкор».

В связи с санкциями важные для предприятия объекты, на которых ведутся квалифицированные и сложные работы, покидают ряд фирм:

Albemarle (США), Axens SA (Франция), Hansen & Rosenthal (Германия), Haldor Topsoe (Дания), SEW Eurodrive (Германия), Bopp&Reuther IMI (Германия), IMI Critical (США), Sundyne (США), Sundyne International SA (Франция), Bombas Ercole Marelli (Испания), Honeywell (США), Fives ITAS (Италия), Severn Unival (Великобритания).

Также часть компаний не предоставили письменных отказов, однако констатируют одностороннее прекращение сотрудничества:

UOP UK (Великобритания), Koch Glitch (Италия), Flowserve (США), Emerson (США), Baker Hughes (США).

Однако существуют и непорядочные фирмы, такие как UNIS. Данная фирма продолжает работать и приглашает другие компании на «Нафтан».

Таким образом не понятно, кем и как будет осуществляться дальнейшее строительство «УЗК», реконструкция «Гидроочистка-3» и реконструкция «Гидрокрекинг».

И снова виноваты санкции, которые «не действуют»!

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