Что происходит со Степаном Латыповым? 2.06.2021, 12:10

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Степан Латыпов

(Обновлено) О политзаключенном поступает противоречивая информация.

Вчера житель «Площади перемен», политзаключенный Степан Латыпов пытался покончить жизнь самоубийством прямо во время суда. Его увезли в больницу. В Минздраве сообщили, что Степану сделали операцию, пациент пришел в себя, его состояние стабильное, сообщает tut.by.

По закону, в случае госпитализации подстражного обвиняемого в процессе объявляют перерыв до момента, когда фигурант поправится и сможет принять участие в заседании.

Пока он находится в больнице, его охраняет круглосуточный конвой. У медперсонала к пациенту есть доступ, родственники приходить к Степану не могут.

«Таким образом, суд возобновится, когда Степан Латыпов по состоянию здоровья сможет принять в нем участие», — пишет tut.by.

Накануне появилась требующая проверки информация, что сегодня ночью силовики забрали Степана Латыпова из больницы.

Об этом сообщил телеграм-канал «Белые халаты».

«По неподтвержденной информации, ночью, после того, как Степан Латыпов был обследован и прооперирован, его забрали из МНПЦ ХТГ и увезли сотрудники правохоронительных органов. Медикам угрожали.

Куда увезли — неизвестно», — сообщил телеграм-канал.

Напомним, перед тем, как предпринять попытку суицида, Латыпов заявил, что сотрудники ГУБОП угрожали ему, если не признает вину, завести уголовное дело на родных и соседей. Также он успел сказать, что 51 день провел в «пресс-хате».

Несколько независимых телеграм-каналов сообщили: стало известно, что вчера поздно вечером Степана Латыпова перевезли из больницы на Семашко в СИЗО №1 на Володарке.

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