Белорусы о наказании для истязавших Латыпова: Помните о судьбе нацистов, лукашисты! 2.06.2021, 12:12

Степан Латыпов

За нас никто не сделает работу по очистке нашего дома от паразитов.

Вчера в минском суде защитник площади Перемен Степан Латыпов перерезал себе горло. Политзаключенный заявил о колоссальном давлении на себя со стороны лукашистов. Также ГУБОПиК угрожал Степану, что если он не даст признательные показания, то уголовные дела заведут на его родных и соседей. Стоит отметить, что в суд политзаключенного уже доставили избитым.

Отчаянный поступок Степана Латыпова шокировал белорусов. Сайт Charter97.org приводит реакцию читателей.

«До сих пор по всему миру отлавливают пособников фашизма — надзирателей и бухгалтеров концлагерей, «рядовых служащих» СС и участников расстрельных команд, нацистов. Отлавливают и судят по справедливости. Помните об этом, карманные судьи-лукашисты».

«Как нужно издеваться над людьми, чтобы они решились на такой шаг?! Будьте прокляты».

«Да, ребята, в cвободной Беларуси предстоит колоссальная чистка!»

«Я как женщина не могу понять тех жен, матерей и сестер, которые знают, чем занимаются их мужчины-каратели и спокойно, а, может, с радостью встречают их после работы. Неужелизаработанные дубинками и электрошокерами деньги не жгут им руки?»

«США, ЕС! Признайте уже эту банду головорезов террористами со всеми вытекающими последствиями»

«Что можно сказать обо всем этом? Наши герои никогда не сдаются, а народ победит однозначно! Слава героям!!! Таракан в битве с народом проиграл на миллиард процентов!!!»

«Представьте на минуту, какие в застенках творятся ужасы, если люди готовы ручкой вскрыться при первой возможности! Не факт, что у всех получится весь кошмар представить даже. Есть у кого-то теперь вопросы, как Витольд Ашурок был убит?»

«Нас будут пытать, убивать, а мы что? Белорусы? Ау?!»

«Вот расскажите мне, а откуда набирают этих ублюдков? Мы ведь живем с ними в одной стране, ходили в одинаковые школы, наверное, в детстве одинаковые книжки читали. И вот одни выросли в ментов-фашистов, а другие — нормальными».

«Посмотрим, как вы, трусливые гестаповцы, будете спешно подписывать свои признательные показания, когда на них не будет погон».

«Сколько ждать будем: Бондаренко, Ашурок, Латыпов? Кого еще гестаповцы из ГУБОПиКа должны избить, запытать, убить, довести до смерти?!»

«Менты себе на лет 10 строгоча наговорили, а прокурору и судье надо лет 15 Никто не забыт ничто не забыто».

«За нас никто не сделает работу по очистке нашего дома от паразитов»,— пишут читатели сайта Charter97.org.

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