«Победа будет за нами» Telegram-канал «СерпомПо»

2.06.2021, 12:15

Российская дипломатия лгала — это доказано.

В конце апреля посольство России в Судане отрицало приостановку Суданом соглашения о создании в этой стране нашей военно-морской базы. Дипломаты утверждали, что сообщение арабского канала «Аль-Хадас» нацелено на ущерб двусторонним отношениям:

«Посольство подчеркивает, что указанные утверждения не соответствуют действительности, что бы при этом ни говорилось так называемыми источниками».

Но прав был «Аль-Хадас». Начальник Генштаба страны Мухаммед Усман аль-Хусейн объявил:

«Мы находимся в процессе пересмотра соглашения, подписанного между бывшим правительством Судана и Россией, в отношении российского военного проекта на суданском побережье Красного моря».

И добавил, что соглашение с Россией может быть продолжено, «если мы найдем пользу и выгоду для нашей страны». Что называется, прибил тему, как муху. Больше не жужжит.

Вот так, посольство в Хартуме. «Маленькая ложь рождает большое недоверие» — говорил обаятельный красавец-шеф Штирлица.

Судан оказался крепким орешком. «Это не Америка, это – Африка». Как поется в гимне Судана:

Мы добьемся славы любой ценой.

Да здравствует наша земля — Судан,

И пусть он укажет всем нациям путь.

А девиз этой страны звучит тоже очень приятно для нашего, горящего от парадной гордости уха: «Победа будет за нами». Или, сочно, по-арабски «Ан Насру ла-наа».

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