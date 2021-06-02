Директор «Белсата»: Белорусские власти вывезли в Польшу трех из пяти удерживаемых лидеров Союза поляков 1 2.06.2021, 12:31

3,586

Агнешка Ромашевская-Гузы

Вероятнее всего, в заключении остались Анджей Почобут и Анжелика Борис.

Директор «Белсата» Агнешка Ромашевская-Гузы сообщила, что трех из пяти удерживаемых лидеров Союза поляков вывезли из Беларуси в Польшу. Вероятнее всего, это Ирена Бернацкая, Мария Тишковская и Анна Панишева. Они подписали бумаги, что вернуться в Беларусь не смогут.

В заключении, по информации директора «Белсата», остаются Анджей Почобут и Анжелика Борис. Ранее Агнешка Ромашевская-Гузы сообщала, что они отказались от предложения властей покинуть страну в обмен на свободу.

Według niepotwierdzonych ale wiarygodnych informacji 3 z 5 więzionych na Białorusi polskich działaczy zostało "deportowanych"do Polski. Przed granicą dano im papiery o zwolnieniu i zmuszono do podpisania oświadczenia o zakazie wyjazdu z Białorusi. Czyli - powrócić nie mogą. — A.Romaszewska (@ARomasze) June 2, 2021

Генпрокуратура Беларуси 25 марта сообщила о возбуждении в отношении председателя Союза поляков Анжелики Борис и иных лиц уголовного дела по ч. 3 ст. 130 УК (Умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц). Фигурантам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Всего по этой статье ранее было задержано пять представителей Союза поляков. Кроме Анжелики Борис это Анджей Почобут, Мария Тишковская, Ирена Бернацкая и Анна Панишева. Давлению подвергаются также польские образовательные центры — в них проводились проверки, а польская школа в Бресте была ликвидирована. Польские власти обвиняют Беларусь в преследовании поляков по этническому признаку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».