Неожиданный COVID-19: в США отчитались о «прорывных инфекциях» 2.06.2021, 12:35

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Опубликована статистика после вакцинации более чем 100 миллионов американцев.

Отчет Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) выявил менее 1000 случаев госпитализации COVID-19 из более чем 100 млн полностью вакцинированных людей, сообщает nv.ua.

Всего было выявлено 10262 случая заражения. При этом CDC признает, что, вероятно, занижает количество положительных случаев COVID-19 после вакцинации — поскольку большинство таких заражений проходят в легкой форме.

В отчете CDC содержится хроника того, что называется «прорывными инфекциями». Это положительные случаи COVID-19, наблюдаемые у субъектов, которым прошло не менее 14 дней после введения всех рекомендуемых доз вакцины.

К 30 апреля 2021 года CDC сообщает о примерно 101 миллионе полностью вакцинированных лиц в Соединенных Штатах. По данным CDC, среди этой полностью вакцинированной группы было официально зарегистрировано только 10 262 прорывных инфекции.

Около четверти этих прорывных инфекций были классифицированы как бессимптомные. Всего 995 из этих инфекций привели к госпитализации, и только 160 — к смертельному исходу. Средний возраст умерших пациентов составлял 82 года, и почти 20 процентов смертей были зарегистрированы как потенциально не связанные с COVID-19.

CDC осторожно отмечает ограничения отчета, в частности, отмечая, что общие числа прорывных инфекций, скорее всего, будут занижены.

«Число зарегистрированных случаев прорыва вакцины COVID-19, вероятно, существенно занижает все инфекции SARS-CoV-2 среди полностью вакцинированных лиц. Национальная система эпиднадзора полагается на пассивную и добровольную отчетность, и данные могут быть неполными», — говорится в отчете.

Несмотря на потенциально большее количество неучтенных бессимптомных или легких случаев COVID-19, поразительно малый объем госпитализаций и смертей среди вакцинированных людей перекликается с другим недавним крупным реальным исследованием, проведенным в Израиле. В этом исследовании изучались почти 5 миллионов человек, вакцинированных мРНК Pfizer. Выяснилось, что 95,3 процента вакцинированных были защищены от симптоматической инфекции.

Другое недавнее реальное исследование CDC изучало мРНК вакцины COVID-19 у людей старше 65 лет. Было обнаружено, что вакцинация снижает риск госпитализации из-за COVID-19 в этой возрастной группе на 94 процента.

Под влиянием этих недавних открытий Центр контроля заболеваний (CDC) в настоящее время перешел к мониторингу в первую очередь инфекционных заболеваний у госпитализированных пациентов. На недавнем брифинге директор CDC Рошель Валенски заявила, что основное внимание агентства уделяется тяжелым заболеваниям и смерти.

Однако не все уверены, что новый подход CDC, сосредоточенный только на мониторинге тяжелых случаев COVID-19, является правильным. В то время как CDC утверждает, что разумно сосредоточиться на мониторинге тяжелых случаев, которые приводят к госпитализации, другие утверждают, что это может означать, что новые быстроразвивающиеся варианты вируса могут быть пропущены.

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