Евродепутат Радослав Сикорский: Диктаторы не должны иметь власти над жизнью и смертью
- 2.06.2021, 12:49
Польский политик поддержал белорусок, добивающихся экономических санкций против режима Лукашенко.
Бывший глава МИД Польши, евродепутат Радослав Сикорский, а также его жена — известная американская журналистка и писательница Энн Эпплбаум, поддержали акцию белорусской диаспоры под зданием Еврокомиссии в Варшаве.
Напомним, уже восьмой день активистки «Беларускага Моладзевага Хаба» Божена Шамович и Станислава Глинник держат голодовку
Радослав Сикорский высказал слова поддержки и оставил подпись под петицией с требованиями белорусской диаспоры.
«Я заверил, что Евросоюз принял решительные меры. Верховенство закона необходимо для того, чтобы диктаторы не имели власти над жизнью и смертью граждан», — написал евродепутат в «Фейсбуке».