«На лукашенковском Титанике засуетились самые жирные крысы» 2.06.2021, 12:51

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Каждый тащит одеяло на себя.

Сегодня во «дворце» традиционный день тишины. «Саша 7 рублей» снова отдыхает, а сегодня еще и в печали. Любимая игрушка - хоккей - дистанционно нагадила в то место, где у нормального человека находится душа, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Надо придумать слова пожестче и показательную порку устроить. Но, если кого пороть понятно, то кем заменить - нет. Хунта находится в положении большевиков в двадцатых годах - много демагогов, неучей и бездарей, которые совмещают по 10 должностей в различных советах и комиссиях, и ничего не успевают, впрочем, за редким исключением и не умеют. А заменить проваливающих одно поручение за другим некем. Проверенных кадров нет. Система уничтожает сама себя.

Вчерашние кадры из «дворца» продемонстрировали уныние и некоторый ужас. Вся многовекторность скукожилась до уровня террористической ЛНР.

Денег катастрофически не хватает, а ведь санкций еще нет. Многие уже осмеливаются не записывать ценные указания в блокноты, которые раздает синепалый террорист.

Только Кочанова старается особенно. И не только потому, что ближе всех сидит. Это подтверждение продолжающейся кулуарной борьбы. Мы писали о противоречивых указаниях для избирательных комиссий, так бывает, когда несколько центров власти действуют одновременно и нескоординированно.

Каждый тащит одеяло на себя. Да, и обида у Кочановой за решение по сценарию применения декрета №2 засела. На Титанике засуетились самые жирные крысы. Похоже, даже они не верят в долголетие своего крысиного короля.

В общем, все суетятся. Уверены, что синепалому террористу уже не все докладывают. Кошельки на стреме.

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