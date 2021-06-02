Степана Латыпова забрали из больницы и бросили в СИЗО № 1 на Володарского 19 2.06.2021, 12:56

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Степан Латыпов

Родственники политзаключенного подтвердили эту информацию.

Политзаключенный Степан Латыпов больше не в больнице на Семашко, куда его вчера доставили после попытки самоубийства. Об этом tut.by рассказали родственники политзаключенного.

Похоже, он находится в СИЗО № 1 на Володарского. Там для него сегодня приняли передачу.

Ранее поступала противоречивая информация о том, что происходит с политзаключенным.

Телеграм-канал «Белые халаты» сообщил, что сегодня ночью силовики забрали Степана Латыпова из больницы.

«По неподтвержденной информации, ночью, после того, как Степан Латыпов был обследован и прооперирован, его забрали из МНПЦ ХТГ и увезли сотрудники правохоронительных органов. Медикам угрожали. Куда увезли — неизвестно», — сообщил телеграм-канал.

Напомним, вчера, 1 июня 41-летний Латыпов попытался себе перерезать горло в зале суда. Перед тем, как предпринять попытку суицида, Латыпов заявил, что сотрудники ГУБОП угрожали ему, если не признает вину, завести уголовное дело на родных и соседей. Также он успел сказать, что 51 день провел в «пресс-хате».

Минздрав описывал его состояние так: «При поступлении были выполнены все необходимые медицинские мероприятия, произведена обработка раны. На данный момент состояние пациента стабильное, жизнеугрожающих ситуаций нет. Пациент пришел в себя после наркоза».

Представитель больницы отмечал в эфире гостелеканала, что Латыпов после операции находился на ИВЛ.

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