Die Welt: Конец истории «Северного потока-2» близится 1 2.06.2021, 13:14

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Немецкое федеральное правительство хочет сохранить газопровод, но не известно, что за это попросит президент США.

Когда рейс LH9290 компании Lufthansa приземлился в Вашингтоне, это был знаковый момент с нескольких точек зрения. Впервые с начала пандемии COVID-19 несколько главных дипломатов Германии прибыли с визитом в столицу США.

Впервые группа во главе с советником Ангелы Меркель по иностранным делам Яном Хекером готова обсудить газопровод "Северный поток-2" с представителями команды Джо Байдена, цитирует статью немецкого издания Die Welt unian.net.

Издание отмечает, что кроме Хекера в Вашингтон отправились советник немецкого канцлера по экономике Ларс-Хендрик Рьоллер, а также статс-секретарь Федерального министерства иностранных дел Антье Леендертсе. Кульминацией переговоров станет встреча в среду (по местному времени), которая пройдет в резиденции посла Германии в Вашингтоне с участием советника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана. Немецкую сторону на ней будут представлять Хекер, Леендертсе и посол Эмили Хабер. В таком узком кругу и будет проведен разговор о сомнительном газопроводе, который должен соединить Россию и Германию через Балтийское море.

Время проведения германо-американских переговоров выбрано не случайно. Президент США на следующей неделе отправится в Европу. Это будет первая заграничная поездка Джо Байдена за четыре месяца его президентства. Он встретится с канцлером Ангелой Меркель несколько раз. Сначала на саммите G7 в Великобритании, а через несколько дней после того - на саммите НАТО и во время встречи на высшем уровне между ЕС и США в Брюсселе. Поэтому Байден и Меркель хотя бы раз поговорят один на один. Очевидно, вопрос "Северного потока-2" будет темой для обсуждения.

Газопровод протяженностью 1200 километров почти построен. Берлин хочет увеличить объемы импорта газа из России и называет "Северный поток-2" экономическим проектом. Вашингтон указывает на все большую немецкую зависимость от России. Кроме того, газопровод раздражает страны Балтии, Польшу и Украину. Так что в отношении "Северного потока-2" позиция Байдена мало чем отличается от той, которую занимал его предшественник Дональд Трамп.

Однако, нынешний президент США все же больше стремится объясниться с Берлином. Доказательством этого стало недавнее решение отклонить санкции против компании-оператора "Северного потока-2". В отчете для Конгресса, опубликованном в мае, Госсекретарь Энтони Блинкен указал, что наказание компании Nord Stream 2 AG и ее директора Маттиаса Варнига отложили ради "национальных интересов" США. Ведь такие санкции негативно повлияют на отношения с Германией, ЕС и европейскими союзниками и партнерами.

Байден сделал свой шаг на встречу. Теперь очередь Меркель. Именно для этого и нужен нынешний визит членов ее правительства в Вашингтон. Слишком долго Берлин упорно защищал "Северный поток-2". Германия обрадовалась победе Байдена на выборах в конце 2020 года, а еще больше поражению Трампа. В Берлине иногда даже наивно верили, что с новым президентом США все наладится.

Но Германия пока не спешит сближаться с Байденом. Сейчас американский президент пользуется поддержкой шаткого большинства в Конгрессе. И не исключено, что его Демократическая партия может потерпеть поражение на среднесрочных выборах в конце 2022 года. Даже после инаугурации Байдена Берлин месяцами делал вид, будто не разговаривает с Вашингтоном. Это должно измениться, тем более, что COVID-19 больше не может быть удобным оправданием. До саммитов G7, НАТО и "ЕС-США" осталось меньше двух недель.

"Но что принесут переговоры в Вашингтоне? Никто не ожидает, что США вдруг откажутся от критики против "Северного потока-2". Двухпартийное сопротивление проекта слишком велико. Так же никто не ждет, что немецкое правительство откажется от газопровода. Ни аннексия Крыма, ни российские войска на границе Украины, ни отравление Алексея Навального не заставило коалицию в Берлине передумать. "Зеленые" критикуют Кремль и создают давление, но они будут в оппозиции еще по меньшей мере 4 месяца", - говорится в статье.

Die Welt допускает, что миссией советников Меркель в Вашингтоне, скорее всего, будет договориться об определенном обмене. США и Германии нужно решение, которое позволит сохранить лицо. И в Вашингтоне говорят, что обе стороны демонстрируют добрую волю. В этом и заключается большое отличие от времен, когда Белый дом был в руках Дональда Трампа. А его советниками по национальной безопасности были "ястребы" вроде Джона Болтона или Роберта О'Браяна. Нынешняя встреча в Вашингтоне будет более гармоничной и дружеской, чем во времена Трампа.

"В резиденции посла Германии сегодня вряд ли будет какой-то политический прорыв или конкретное соглашение. Но обе стороны могут озвучить видение того, что должно сопровождать "Северный поток-2". Это будут новые обязательства перед Украиной? Более жесткая позиция Германии против России? А может против Китая? Переговоры в Вашингтоне, скорее всего, будут прелюдией завершающего процесса", - пишет издание.

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