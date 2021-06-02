Ученые нашли в Израиле уникальный амулет со всадником, побеждающим зло 12 2.06.2021, 13:20

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Древнему артефакту — около 1500 лет

Древний оберег был передан Управлению древностей Израиля (IAA) семьей, проживающий в деревне Арбель, что в Галилее. 40 лет назад этот артефакт обнаружил старший, ныне покойный член семьи. Археологи полагают, что амулет защищал женщин и детей от темных сил, сообщает «Вокруг Света. Украина».

По словам доктора Эйтана Кляйна из отдела по предотвращению краж древностей IAA, этот треугольный оберег относится к группе так называемых «печатей Соломона». Их делали в Галилее и Ливане.

Носили амулет на шее. Эксперты датировали его V-VI веками нашей эры.

На одной стороне оберега изображен всадник с нимбом, нацеливший копье на женскую фигуру. В ней исследователи опознали женщину-демона Гелло из греческой мифологии, которая похищала детей. Ее злодеяния были причиной бесплодия, выкидышей и детских смертей. Этот персонаж также ассоциируется со сглазом.

Рисунок обрамлен надписью: «Единый Бог, побеждающий зло». Также на нем написано греческими буквами имя еврейского бога Яхве.

На реверсе можно рассмотреть глаз со стрелами, скорпиона, змею, птицу и двух львов. Изображение символизирует борьбу со сглазом, который, по словам доктора Кляйна, «атакуют и побеждают различными способами». Здесь же имеется надпись на греческом: «Единый Бог».

Археологи заключили, что амулет защищал от злых духов и сглаза. Вероятно, он служил оберегом именно женщинам и детям.

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